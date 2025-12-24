Эти рептилии процветали от поздней юрской эпохи до поздней меловой и часто достигали длины от 6 до 9 метров.

Ученые были удивлены, когда нашли в восточной части Китая два яйца динозавра, каждое из которых имеет диаметр около 13 сантиметров и является почти идеально круглым. Вместо хрупких скорлуп, которые наполнены эмбриональными костями, окаменелые яйца были полостями, наполненными блестящими минеральными кристаллами. Об этом пишет earth.com.

Работу возглавила палеонтолог из Университета Аньхой и Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук Цин Хэ. Ее команда описала два яйца как новый вид.

Одно из яиц имело треснувшую скорлупу, что обнажило скопление бледного кальцита, минерала карбоната кальция, который часто встречается в осадочных породах.

Подземные воды, богатые растворенными химическими веществами, просочились в захороненные яйца, а затем минералы медленно кристаллизовались внутри полых камер в течение миллионов лет", - объяснили в материале.

Отмечается, что толщина скорлупы и плотный рисунок микроскопических столбиков внутри яиц динозавров помогли команде отнести окаменелости к семейству Stalicoolithidae. Это семейство яиц динозавров с толстой скорлупой и сферической формой, которые часто встречаются в плотных кладках.

"Новый вид Shixingoolithus qianshanensis является первым открытием рода Shixingoolithus из бассейна Цяньшань", - написала Цин Хэ.

В издании добавляют, что яйца из Цяньшаня имеют почти шарообразную форму и не содержат четких остатков эмбрионов, что делает невозможным точную идентификацию родителей.

"Форма, размер и микроскопическая структура скорлупы указывают на растительноядного орнитопода. Это двуногий бегун с широким клювом, похожим на утиный. Эти динозавры процветали от поздней юрской эпохи до поздней меловой и часто достигали длины от 6 до 9 метров от морды до хвоста", - отмечают в материале.

Эти животные исчезли вместе с другими крупными динозаврами, которые не были птицами, когда астероид диаметром 9,5 км врезался в регион Юкатан около 66 млн лет назад.

Несмотря на то, что ученые не смогли идентифицировать родителей до уровня вида, они уверяют, что яйца динозавров расширяют представление о размножении орнитопод в южном Китае. Это добавляет новых данных для понимания того, как эти растительноядные животные откладывали и защищали свои кладки.