Российских физиков выгнали из ЦЕРНа, Европейского центра ядерных исследований, так что теперь они попробуют возродить советский коллайдер, документация на который сохранилась в единственном экземпляре и то на бумаге. Сам "коллайдер" представляет из себя заброшенный туннель, пишет Фокус.

В ближайший год Институт физики высоких энергий российского "Курчатовского института" планирует направить 176 млн рублей (почти 2 млн евро) бюджетных средств на обследование состояния объекта "Ускорительно-накопительный комплекс протонов". Казус в том, что "комплекс" не использовался с 1990-х, пишет издание The Moscow Times.

Соответствующая закупка уже размещена ФГБУ "Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова" НИЦ "Курчатовский институт". Согласно технической документации, цель работ — определить, возможно ли продолжить строительство объекта. Обследование предстоит провести в Протвино, Московская область. До 1960-х это был секретный поселок "Серпухов-7".

Проект начали реализовывать в СССР, еще в 1980 годы. и он во многом напоминает Большой адронный коллайдер Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). Комплекс включает 56 объектов, среди которых двухступенчатый протонный ускоритель на энергию 600 и 3000 гигаэлектронвольт. Подземная часть представляет собой кольцевой тоннель длиной 21 км (на 6 км короче, чем у ЦЕРНа).

Проектная документация, созданная в 1983 году, сохранилась только в бумажном виде и всего в одном экземпляре.

Российский "коллайдер" планировали оснастить сверхпроводящими магнитами (как в Женеве), но из-за заморозки проекта, часть магнитов произвели, но не установили.

По сути, "Ускорительно-накопительный комплекс протонов" сейчас представляет из себя бетонный подземный туннель в котором поддерживают минимальный порядок: откачивают воду, чтобы не обвалился грунт. До недавнего времени это было популярное место для сталкеров и любителей "заброшек".

Но в Протвино работает старый ускоритель У-70, который был построен еще в 1967 году. Он служит "предварительным разгонщиком" (инжектором). Он работает, но его мощность в сотни раз меньше современных гигантов. Он безопасен и используется для медицинских и прикладных исследований.

Напомним, с декабря 2024 года ЦЕРН прекратил доступ к научной работе для около 500 ученых, связанных с российскими организациями. Некоторые из них более 30 лет участвовали в проектах по экспериментальной физике высоких энергий. Исследователи, сотрудничавшие с российскими институтами, больше не могут посещать ЦЕРН и должны вернуть свои французские и швейцарские виды на жительство. Решение было принято в связи с войной России против Украины.

