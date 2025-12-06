Baltijas balss logotype
Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA 0 396

Техно
Дата публикации: 06.12.2025
Focus
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA
ФОТО: NASA

Космический телескоп NASA Хаббл во второй раз с момента открытия межзвездного объекта 3I/ATLAS получил его высококачественную фотографию, пишет Фокус.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, согласно последним данным NASA, является несмотря на спорные теории о том, что это может быть технология инопланетян, кометой, которая попала под гравитационное влияние Солнца и оказалась в Солнечной системе. Впервые третий за всю историю наблюдений межзвездный объект был обнаружен в начале июля этого года. Скоро он окажется на самом близком расстоянии от Земли и пока что новая фотография космического телескопа Хаббл является одной из лучших до предстоящего сближения кометы с нашей планетой. Новая фотография 3I/ATLAS опубликована на сайте NASA.

Космический телескоп Хаббл впервые сфотографировал межзвездный объект 3I/ATLAS в июле этого года, вскоре после его обнаружения в Солнечной системе. Теперь же телескоп Хаббл сделал новое изображение гостя из другой звездной системы. На момент съемки, 30 ноября, межзвездная комета находилась на расстоянии 286 миллионов километров от Земли. Фоновые звезды на фотографии выглядят как полосы света. Расчеты показывают, что 3I/ATLAS покидает Солнечную систему со скоростью более 200 000 км/ч. Но пока неизвестно, откуда прибыл этот объект и куда направляется дальше.

Когда телескоп Хаббл впервые сфотографировал 3I/ATLAS, то межзвездная комета находилась на расстоянии около 400 миллионов километров от нас.

Новое изображение 3I/ATLAS является более четким, чем то, что сделал телескоп Хаббл в июле. Но в NASA пока не представили никаких подробностей о результатах нового наблюдения. В то же время можно сделать вывод, что межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе.

3I/ATLAS достигнет ближайшей точки к Земле 19 декабря, когда комета будет находиться на расстоянии около 270 миллионов километров от нас. Ожидается, что наземные и космические телескопы продолжат наблюдение за загадочным объектом.

В марте следующего года 3I/ATLAS приблизится к Юпитеру на расстояние примерно 50 млн км, а затем покинет навсегда Солнечную систему.

Ученые до сих пор точно не могут сказать, какой размер имеет 3I/ATLAS, хотя некоторые оценки показывают, что ядро кометы может иметь размер более 5 километров. Если это так, то 3I/ATLAS является самым большим межзвездным объектом среди известных.

Некоторые астрономы считают, что комета 3I/ATLAS появилась в другой звездной системе 7-10 миллиардов лет назад. Это значит, что она отправилась в путешествие по нашей галактике Млечный Путь еще до того, как появилась Солнечная система.

В то же время существует теория, что 3I/ATLAS – это не комета, а космический корабль инопланетян. Согласно этой теории, этот "корабль" может выпустить исследовательские зонды возле Юпитера.

Фокус

Читайте нас также:
#NASA #наука #астрономия #инопланетяне #комета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

