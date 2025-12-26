Baltijas balss logotype
В iPhone вернут старую технологию

Техно
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В iPhone вернут старую технологию
ФОТО: Unsplash

Складной iPhone получит сканер отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID.

Корпорация Apple намерена установить в складной смартфон старый сканер отпечатков пальцев вместо нового биометрического сенсора. Об этом в соцсети Weibo заявил известный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station.

Ожидается, что американская компания выйдет на рынок складных смартфонов в 2026 году. Источники рассказали, что iPhone Fold получит дактилоскопический сенсор Touch ID, предназначенный для сканирования отпечатков пальцев. Таким образом, компания не будет использовать более продвинутую технологию Face ID.

Digital Chat Station объяснил, что модуль Face ID или другая ультразвуковая технология распознавания отпечатков пальцев займет слишком много места в смартфоне. Он уточнил, что Apple намерена добиться максимально тонкого корпуса складного аппарата.

Сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s, вышедшем в 2013 году. Последним гаджетом бренда с дактилоскопическим модулем оказался iPhone SE 3-го поколения, который выпустили в 2022 году. В актуальных смартфонах Apple используется биометрический сенсор Face ID, основанный на камере TrueDepth.

#iphone #apple #технологии
