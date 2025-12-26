Он отметил, что уровень киберугроз в Латвии остается высоким с 2022 года, периоды низкой интенсивности остались в прошлом, а жители и организации в цифровой среде подвергаются постоянным рискам. Ежедневно Cert.lv обрабатывает несколько миллионов индикаторов угроз, из которых за 11 месяцев к киберинцидентам были отнесены и вручную обработаны более 2500 — это самый высокий показатель на сегодняшний день.

Для укрепления кибербезопасности Латвии и создания многоуровневой киберзащиты Cert.lv предоставляет государственным учреждениям, владельцам критической инфраструктуры, а также поставщикам существенных и важных услуг 15 различных бесплатных услуг — как поддержку при решении инцидентов, так и операции по охоте на угрозы, тесты на проникновение, услуги центра операций безопасности, платформу уведомления об уязвимостях, обучение и другие услуги. DNS-брандмауэр, который защищает от посещения мошеннических сайтов, доступен также каждому жителю и предприятию Латвии. В этом году менее чем за 12 месяцев DNS-брандмауэр остановил 12 миллионов попыток открыть вредоносные сайты, отметил Тейванс.

Он подчеркнул, что Cert.lv является лидером в Европейском союзе (ЕС) по руководству операциями охоты на киберугрозы — реализованы совместные операции по охоте на угрозы с союзниками по НАТО и создан учебный курс по охоте на угрозы. С 2022 года благодаря таким операциям существенно повышена кибербезопасность более чем на 40 объектах публичного сектора и критической инфраструктуры. Почти у пятой части проанализированных устройств была выявлена и устранена присутствие поддерживаемых другими государствами злоумышленников. В учебном курсе приняли участие эксперты по кибербезопасности из более чем 27 стран — членов НАТО, и планируется регулярно предлагать курс партнерам из других стран, поскольку интерес к нему велик.

Спектр атак, наблюдавшихся в прошлом году, был широким: фиксировалась как активность финансово мотивированных киберпреступников, так и действия группировок, поддерживаемых другими государствами. Мошенничество является количественно самой большой и наиболее быстро растущей угрозой с увеличением на 36% по сравнению с 2024 годом. Мошенники выдают себя за государственные учреждения, популярных поставщиков услуг или платформы, сообщил Тейванс.

Он отметил, что в спешке жертвами становятся и жители, которые, казалось бы, хорошо подготовлены к распознаванию мошенничества. Данные Ассоциации финансовой отрасли свидетельствуют, что в первые три квартала 2025 года у жителей Латвии было выманено девять миллионов евро. Наибольшее влияние оказывают именно мошеннические телефонные звонки.

Тейванс указал, что на бизнес наибольшее влияние оказывают вымогательские вирусы, которые шифруют данные и требуют выкуп за их восстановление и, потенциально, за нераспространение. Эти атаки вызывают простои, а также финансовые и репутационные потери. В снижении воздействия вымогательских вирусов решающую роль играют резервные копии, план восстановления деятельности и его тестирование.

Он также отметил, что не исчезли и атаки отказа в обслуживании (DDoS), направленные на нарушение доступа к определенным сайтам или услугам и создание общественного резонанса, однако их характер становится более волнообразным и часто связан с публичными высказываниями должностных лиц, противоречащими идеологии конкретной группы злоумышленников или государства. В большинстве случаев такие атаки проходят без влияния на работу услуг. Не все перебои в работе сервисов связаны с DDoS-атаками, так как случаются и технические неполадки.

Кибератаки, направленные против Латвии и поддерживаемые другими государствами, в основном исходят из России, и, вероятнее всего, так будет и в дальнейшем. В настоящее время наблюдается, что эти атаки расширяются, пытаясь охватить как можно более широкий круг целей, однако при этом исполнение атак становится более поверхностным, они осуществляются по определенным схемам и все чаще прогнозируются, а в ответ развиваются сдерживающие возможности, делая Латвию менее удобной целью для атакующего, отметил Тейванс.

В то же время Тейванс подчеркнул, что в отношении жителей и кибербезопасности по-прежнему самым большим камнем преткновения остается недостаток понимания того, как работают различные услуги и как отличить легитимную коммуникацию со стороны компаний или учреждений. Например, для подтверждения личности не требуется вводить PIN2 Smart-ID, учреждения не будут звонить и общаться с жителями на русском языке, а также если внезапно запрашивается подтверждение Smart-ID, хотя в этот момент человек сам никаких действий не совершает, вводить код не следует, поскольку это действие инициировал кто-то другой.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, задачами которого являются поддержание единого обзора происходящих в электронной информационной среде процессов, оказание поддержки в предотвращении инцидентов информационной технологической безопасности или координация их предотвращения в зонах латвийских IP-адресов и доменной зоне «.lv».