Впервые в истории: американский F-35 сошелся в воздушном бою с российским истребителем 9 15435

Дата публикации: 04.03.2026
Изображение к статье: Як-130.

Американский истребитель пятого поколения F-35 впервые в истории сбил пилотируемый самолет врага. Такой целью оказался Як-130 российского производства, сообщает армия Израиля.

"Сбит иранский самолет. Истребитель F-35I ВВС Израиля сбил истребитель Як-130 ВВС Ирана", - говорится в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что этот случай - это первое в истории сбивания пилотируемого самолета истребителем F-35.

Что известно о Як-130. Як-130 - это учебно-боевой самолет, разработанный ГКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.

В задачи самолета входит обучение курсантов летных училищ. Из вооружения он имеет пушечные контейнеры УПК-23-250 с пушками калибра 23 мм и боекомплектом 250 снарядов в каждом. Кроме того, он может нести управляемые авиационные ракеты Х-31, а также управляемые и обычные бомбы.

Подробности о F-35. F-35 - это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской фирмой Lockheed Martin.

F-35 имеет широкую номенклатуру вооружений. Среди них ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM и AIM-120 AMRAAM, а также крылатые ракеты Storm Shadow и AGM-158 JASSM.

Входят в номенклатуру и корректируемые бомбы JDAM весом до 910 кг, кластерные бомбы WCMD, управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon и противотанковые ракеты Brimstone.

#вооружение #ВВС #f-35
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
