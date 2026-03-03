Baltijas balss logotype
Дело в шляпе: Harley-Davidson выкатил ковбойский электромотоцикл 0 334

Техно
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Насколько попадет новинка в свою целевую группу, покажет время.

Насколько попадет новинка в свою целевую группу, покажет время.

Вместо гонки за лошадиными силами и крутящим моментом LiveWire предлагает образ жизни.

LiveWire, подразделение легендарной Harley-Davidson, занимающееся разработками электрообайков, анонсировала выход новой любопытной модели — S4 Honcho. Это компактный электромотоцикл, который разительно отличается от всего, что бренд выпускал ранее. Honcho существует в двух версиях: уличной (Street) и внедорожной (Trail), запуск производства обеих намечен на весну 2026 года.

Главная техническая особенность S4 — два съемных аккумулятора, спрятанных под откидным сиденьем. Их можно без труда достать и зарядить дома или в офисе, словно батареи от электроинструмента. По предварительным данным, мотоцикл способен ускоряться до отметки 85 км/ч и проезжать на одном заряде до 160 километров. Мощность будет ограничена 10–15 киловаттами, что соответствует японской и европейской категории прав.

Но дело не только в характеристиках. Вместо гонки за лошадиными силами и крутящим моментом LiveWire предлагает образ жизни. Это не просто мотоцикл, а квинтэссенция американской эстетики, доведенная до абсолюта — вплоть до курсора в виде ковбойской шляпы в промо-материалах. Такой подход призван привлечь молодежь, которая ищет не просто транспорт, а инструмент для приключений и самовыражения.

Сегмент легких и доступных электрических мотоциклов сегодня демонстрирует уверенный рост, в то время как продажи тяжелых и дорогих «электричек» буксуют. Предыдущие модели LiveWire, такие как One и S2 Del Mar, получили отличные отзывы от критиков, но так и не смогли стать массовыми из-за высокой цены и отсутствия развитой сервисной сети. Honcho призван исправить ситуацию, предложив разумную цену (которая, впрочем, пока держится в секрете) и практичность в повседневном использовании.

#молодежь #технологии #мотоциклы #электромобили
