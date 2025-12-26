Одни исследователи искали признаки наличия инопланетных технологий у межзвездной кометы 3I/ATLAS и нашли 9 странных “событий”. Другие изучили ее негравитационное ускорение, что помогло получить более точный размер данного объекта.

Во время максимального сближения межзвездной кометы 3I/ATLAS с Землей ученые из проекта Breakthrough Listen искали признаки техносигнатур, или признаки того, что потенциальные инопланетяне посылают сообщения. Тем временем другие ученые изучили негравитационное ускорение 3I/ATLAS, или ускорение, не обусловленное исключительно гравитационными взаимодействиями с другими телами в Солнечной системе и смогли получить данные о размере межзвездной кометы. Два исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Напоминаем, что астрономы впервые обнаружили всего лишь третий межзвездный объект в Солнечной системе, получивший название 3I/ATLAS, 1 июля 2025 года. Ученые предположили, что это комета, прибывшая из другой части нашей галактики.

Появилось предположение, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, но многочисленные данные указывают на то, что это комета из другой звездной системы. Несмотря на это, когда комета 3I/ATLAS находилась на максимально близком расстоянии от Земли, 270 млн км, 19 декабря, ученые из проекта Breakthrough Listen, на всякий случай решили проверить, есть ли признаки потенциальных инопланетных технологий у данного межзвездного объекта.

Исследование показало, что 3I/ATLAS демонстрирует в основном типичные для комет характеристики. На данный момент нет никаких доказательств того, что это космический корабль инопланетян, посылающих сигналы. И все же ученые считают, что нужно провести дополнительные наблюдения, чтобы полностью исключить возможность того, что 3I/ATLAS является искусственным объектом. Никаких возможных сигналов от инопланетян пока не было обнаружено. И все же астрономы обнаружили 9 странных "событий", которые требуют более тщательного изучения с помощью радиотелескопов, чтобы подтвердить или опровергнуть, что эти радиосигналы связаны с естественными явлениями на комете.

Другая группа ученых попыталась определить размер межзвездной кометы 3I/ATLAS, изучив ее негравитационное ускорение. Хотя для это может звучать как признаки применения искусственного двигателя, это не так.

По мере приближения кометы к Солнцу повышение температуры вызывает выброс веществ с ее поверхности. Это может придавать кометам негравитационное ускорение. Измерение этого ускорения вместе с измерением скорости потери массы объектом может дать информацию о его размере.

Используя данные наземных телескопов, а также космических аппаратов, астрономы выяснили, что размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS соответствует размерам ядра комет из Солнечной системы. По оценкам ученых, ядро 3I/ATLAS имеет размер от 820 до 1050 метров.

