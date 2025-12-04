Baltijas balss logotype
А рогаткой? В Литве испытали разные способы борьбы с метеозондами, но они не работают 4 677

Техно
Дата публикации: 04.12.2025
BNS
Изображение к статье: А рогаткой? В Литве испытали разные способы борьбы с метеозондами, но они не работают
ФОТО: dreamstime

Поскольку метеозонды с контрабандой продолжают представлять угрозу гражданской авиации, главнокомандующий Вооружёнными силами (ВС) Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что в настоящее время нет чётких решений по борьбе с ними, а средства, доступные военным, слишком дороги, чтобы сбивать ими.

«Белорусский режим, (...) поддерживая контрабандистов, пользуется ситуацией, когда на данный момент нет однозначного противоядия (от контрабандных воздушных шаров - BNS)», - заявил он в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По словам генерала, в настоящее время военные ищут и тестируют решения литовских и зарубежных производителей по сбиванию воздушных шаров, однако пока они себя не оправдывают.

«Мы ищем разные пути (...). Наши производители, как национальные оборонные компании, так и международные внедряют всевозможные предложения и предоставляют их нам. Мы тестируем их в реальных условиях. (...) И некоторые украинские прототипы были испытаны, (но — BNS) они не всегда работают», — заверил он.

По словам главкома ВС, в настоящее время не существует дешевых способов сбивать метеозонды вторгшиеся в воздушное пространство страны.

«Точнее средства есть, но они очень дорогие. Вопрос в том, начнём ли мы (...) (сбивать – BNS) эти возможные объекты, расходуя вооружения, предназначенные для уничтожения истребителей или беспилотников, которые на самом деле представляет большую угрозу для граждан Литвы и самого государства. Будем ли мы использовать свой арсенал для уничтожения воздушных шаров, тем самым полностью опустошая и оголяя нашу противовоздушную оборону?» – заявил Вайкшнорас.

Вайкшнорас также призывает производителей продолжить выдвигать предложения о средствах контроля за вторгшимися метеозондами, их, по словам командующего, можно будет испытать «уже сегодня или следующим вечером».

«Процессы идут, (но - BNS) у нас пока нет существенных решений», - указал он.

BNS сообщало, что в среду вечером и в четверг вечером работа Вильнюсского аэропорта приостанавливалась трижды из-за угрозы метеозондов безопасности воздушного движения.

В последнее время такие случаи участились: несколько раз приходилось приостанавливать работу Вильнюсского аэропорта, один раз закрывался и Каунасский аэропорт.

Ранее Литва закрывала границу с Беларусью из-за постоянного притока в страну воздушных шаров с контрабандными сигаретами.

Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что правительство оставляет за собой право снова закрыть границу в любое время на неограниченный период времени, если белорусская гибридная атака продолжится.

Литовские политики называют вторжения контрабандных воздушных шаров гибридной атакой Минска.

Министерство экономики и инноваций объявило конкурс на разработку мер по борьбе с метеозондами. В понедельник было объявлено, что наиболее передовые решения предложили компании IT logika, Teltonika и Dangaus ļūdis.

На первом этапе каждый из них получит премию в размере 100 000 евро, а их предложения пройдут тестирование: технология должна будет обнаруживать и нейтрализовывать воздушные шары. Ожидается, что рабочий прототип будет готов в феврале следующего года.

#Литва #авиация #граница #контрабанда #безопасность #технологии #конкурс #угроза #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • С
    Сарказм
    4-го декабря

    Беспилотник с иглой не пробовали? Не можете сами, позовите украинцев они вам за 10 минут на коленке что-нибудь сварганят

    4
    2
  • Л
    Латтоптун
    4-го декабря

    Оказывается как легко парализовать Литовское небо... Миллионы тратятся на оборонку, а оказалось, купил шариков, запустил на границах и парализовал всё воздушное пространство стран балтии. Слабо забор построить, что бы шарик его не перелител? 😀

    10
    1
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    Новые налоги, думаю, с нового года и к латышам шарики полетят.

    9
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Что делать Литве с воздушными шарами? Господа гусары, МОЛЧАТЬ!

    14
    1
Читать все комментарии

