Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил две шайбы в ворота «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин отличился на 4-й минуте и открыл счет. На 13-й минуте он оформил дубль и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Ранее Малкин пропустил пять матчей своей команды из-за дисквалификации — в игре с «Баффало» он получил матч-штраф за удар клюшкой в лицо защитника Расмуса Далина.

В сезоне-2025/26 Малкин в 46 матчах набрал 49 (15+34) очков.