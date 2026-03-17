Отар Кушанашвили внезапно рассказал о том, что его роднит с Николаем Басковым. Как оказалось, обоим знаменитостям сильно не повезло.

После госпитализации и последующих лечебных процедур на фоне рака журналист Отар Кушанашвили стал чаще появляться на разных подкастах и интервью. На радость зрителям и читателям он рассказывает веселые байки из бурного прошлого и секреты закулисья российской эстрады.

На этот раз в интервью Наталье Подольской «Ваша Наташа» Отар Шалвович признался, что ему, как и Николаю Баскову, пришлось пережить разлуку с ребенком. И ничего в этой ситуации журналист поделать не мог. Бывшая возлюбленная просто не захотела, чтобы отец и сын контактировали друг с другом.

«С Машей Якимовой у меня самые большие проблемы. Вот как у Коли Баскова с сыном. Им не дают видеться, и Коля говорит: «Пусть он сам ко мне придет». Я тоже надеялся на зов крови.

Я ни о каких его попытках связаться со мной не слышал. Он учился, говорят, за границей, я отслеживал до какого-то момента. И надо отдать ему должное, он не присутствует ни в каких соцсетях. Это такой, знаешь, герметичный парубок. Юноша, который живет в своем мире. Меня это бесконечно радует», — заключил Отар Шалвович.

К слову, Николай Басков действительно много лет назад был разлучен со своим единственным сыном. После развода Светлана Шпигель увезла Бронислава в Израиль. Артист надеялся, что с годами наследник захочет наладить связь, однако этого так и не произошло. Болезненную тему Басков лишний раз старается не затрагивать. А вот Кушанашвили, к слову, повезло гораздо больше. У него девять детей от разных женщин, и со всеми, кроме одного, он в прекрасных отношениях. Своим статусом многодетного отца журналист гордится.