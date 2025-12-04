Baltijas balss logotype
Британские пионеры соберут металлолом в космосе 0 85

Техно
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вокруг нашей планеты летает вся таблица Менделеева.

Вокруг нашей планеты летает вся таблица Менделеева.

Ценные ресурсы можно повторно использовать прямо на орбите.

Проведенный исследователями анализ показал, что значительную часть этих ресурсов, в том числе изготовленных из очень ценных и ограниченных на Земле запасов лития, неодима, диспрозия, кобальта, никеля и ряда других металлов, можно вернуть на планету или повторно использовать прямо в космосе.

Британские исследователи призвали международное сообщество ускорить разработку технологий, позволяющих собирать и повторно использовать компоненты спутников, ракет-носителей и пилотируемых аппаратов, а также приступить к созданию правовой основы для замкнутой "космической экономики". Это позволит замедлить дальнейшее захламление орбиты космическим мусором, пишут ученые в статье в научном журнале Chem Circularity.

"Нам нужны технологические прорывы на всех уровнях, начиная с материалов, которые можно было бы перерабатывать или повторно использовать на орбите, обновляемых модульных космических кораблей и заканчивая ИИ-системами, которые позволяли бы нам отслеживать износ оборудования в космосе. И самое главное, нам нужна кооперация и правовые нормы, которые будут поощрять сбор и повторное использование ресурсов за пределами Земли", - заявил профессор Университета Суррея (Великобритания) Сюань Цзинь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует порядка 170 млн частиц космического мусора, возникшего в результате разрушения отработавших ступеней ракет и спутников. Еще в 1978 году ученый из NASA Дональд Кесслер показал, что дальнейшее накопление мусора в околоземном пространстве создаст условия, при которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников.

Подобные соображения побудили британских химиков всесторонне изучить можно ли сделать космическую отрасль более безопасной и эффективной за счет применения принципов, лежащих в основе экономики замкнутого цикла. Для этого ученые проанализировали какие материалы и технологии, используемые при сборке, запуске и эксплуатации спутников, ракет-носителей и пилотируемых кораблей, можно в теории повторно использовать на орбите или возвращать на Землю для переработки.

Выводы исследования

Проведенный исследователями анализ показал, что значительную часть этих ресурсов, в том числе изготовленных из очень ценных и ограниченных на Земле запасов лития, неодима, диспрозия, кобальта, никеля и ряда других металлов, можно вернуть на планету или повторно использовать прямо в космосе. Это существенным образом замедлит формирование новых частиц космического мусора, около 30% которого приходится на фрагменты выведенных из эксплуатации спутников, однако для этого нужно решить ряд технических и правовых задач.

В частности, инженеры должны создать специализированные спутники и роботы, которые будут собирать этот мусор для дальнейшей переработки, а представителям дипломатических ведомств придется расширить и дополнить Договор о космосе 1967 года и другие международные нормы, которые пока не предусматривают сбор ресурсов и доставку их на Землю государственными или частными структурами. Решение этих задач мировым сообществом позволит одновременно снизить стоимость космических технологий и защитить цивилизацию от последствий возможного коллапса орбитальной группировки, подытожили ученые.

#наука #мусор #экология #технологии
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео