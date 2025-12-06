В юго-восточной части Перу в результате пожара в ресторане погибли 10 студентов вуза и ещё трое получили ранения, сообщила в пятницу полиция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Пожар вспыхнул в четверг днём в ресторане в городе Ванкане региона Пуно, недалеко от границы с Боливией.

Жертвами стали студенты педагогического колледжа в возрасте от 17 до 23 лет, которые собрались в ресторане на празднование дня рождения.

"Когда прибыли судебно-медицинские эксперты из полиции и прокуратуры, были обнаружены 10 тел", - сообщил местный полицейский.

Огонь отрезал студентам путь к спасению на втором этаже здания из дерева и кирпича, где их охватило пламя.

Соседи пытались потушить пожар с помощью огнетушителей и вёдер с водой.

Мэр Уанкaне Валерио Тапиа рассказал государственному информационному агентству Andina, что в этом городе с населением около 20 000 человек нет пожарной части. Пожарные прибыли из соседнего города Хулиака примерно через час, чтобы локализовать огонь.

Местные СМИ выдвинули предположение, что причиной пожара могла стать утечка и взрыв газового баллона.

Подобные пожары нередко случаются в отдалённых районах Перу, где при хранении легковоспламеняющихся материалов часто нарушаются правила безопасности.