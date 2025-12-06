Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Составлена карта всех 2,75 миллиардов зданий на Земле 0 166

Техно
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Россия на большей части своей территории походит на Канаду и Сахару.

Россия на большей части своей территории походит на Канаду и Сахару.

Разработка ученых обеспечит более точные модели урбанизации.

Ученые из Германии впервые создали наиболее полное цифровое представление антропогенной среды планеты, собрав масштабный 3D-массив, включающий 2,75 миллиарда зданий. GlobalBuildingAtlas, разработанный исследовательской группой Технического университета Мюнхена (TUM), открывает новые возможности для передовых климатических исследований и способствует реализации Целей устойчивого развития ООН.

Профессор и руководитель кафедры науки о данных в области наблюдения Земли доктор Сяосян Чжу в Техническом университете Мюнхена, возглавившая проект, отметила, что новая карта должна обеспечить более точные модели урбанизации, управления чрезвычайными ситуациями и инфраструктурного планирования, а также поможет городам стать более инклюзивными и устойчивыми.

Каждое здание на новой карте представлено с разрешением три на три метра. По словам разработчиков, такой уровень точности позволяет надежно оценивать высоту, объем и структурную плотность застройки.

Кроме того, 97 процентов всех объектов относятся к моделям уровня детализации 1. Это упрощенные трехмерные модели, передающие базовую геометрию здания. Хотя их детализация ниже, чем у моделей более высоких уровней LoD, они отлично подходят для масштабной интеграции в вычислительные модели. Чжу подчеркнула, что такие данные дают прочную основу для анализа городской структуры, расчета объемов и планирования инфраструктуры.

В отличие от прежних наборов данных, охватывавших в основном города развитых стран, новая карта предоставляет широкие сведения о регионах, которые ранее почти не были представлены на цифровых картах: странах Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, а также о сельских территориях по всему миру.

Чжу объяснила, что 3D-данные о зданиях куда точнее отражают уровень урбанизации и бедности, чем двухмерные карты. В трехмерных моделях исследователи видят не только площадь застройки, но и объем каждого здания, что позволяет гораздо точнее оценивать условия жизни.

Ученые также ввели новый показатель — объем зданий на душу населения. Этот глобальный индикатор измеряет суммарный строительный объем, приходящийся на одного человека, и выявляет социальные и экономические различия.

Трехмерные данные о застройке обеспечивают точную основу для планирования и контроля городского развития. Они помогут городам предпринимать целевые шаги по созданию более справедливых условий жизни — например, расширять жилой фонд или добавлять социальные объекты в густонаселенных, недостаточно обеспеченных районах.

Читайте нас также:
#технологии #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На Марсе построить дома для людей помогут земные бактерии: что выяснили ученые
Изображение к статье: Китай первым в мире перераспределил грунтовые воды по всей стране: никто не знал, что так можно
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA
Изображение к статье: Этот аппарат произвел революцию в авиации. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео