Посуда может оставаться грязной после мытья в посудомойке из-за распространенных ошибок, которые делает почти каждый. Стоит знать, чего избегать, чтобы раз и навсегда забыть о такой проблеме. Об этом сообщает сайт Real simple.

Не счищаете остатки пищи

Остатки пищи на посуде могут не только приводить к плохому мытью, но и создавать несколько других проблем, а именно:

загрязнение фильтров и распылителей - крупные частицы могут забивать фильтры или отверстия, через которые подается вода, и это уменьшает эффективность мытья

неравномерное покрытие водой и моющим средством - если на посуде остатки пищи, вода может просто не смыть их

оседание на другой посуде - во время мытья частицы могут оседать на чистой посуде

появление запахов - остатки пищи могут приводить к неприятному запаху внутри машины

Неправильная загрузка посудомойки

Когда вы загружаете посудомоечную машину, держите посуду как можно дальше друг от друга, чтобы она не блокировала равномерный поток воды.

Оптимальные принципы загрузки посудомойки для наилучшего мытья:

верхняя корзина - предназначена для стаканов, чашек, маленьких тарелок, мисок. Легкие предметы не должны соприкасаться друг с другом или перекрывать распылитель

нижняя корзина - для больших тарелок, кастрюль, сковородок и мисок. Тарелки располагайте вертикально и с промежутком. Глубокие кастрюли ставьте под углом, чтобы вода попадала внутрь

лоток для столовых приборов - разделяйте вилки, ложки и ножи ручками вниз для лучшего промывания

Убедитесь, что крупные предметы не блокируют распылители. Следуйте инструкциям по загрузке корзин посудомоечной машины.

Температура

Использование воды низкой температуры снижает моющую способность посудомоечной машины.

Общие рекомендации таковы:

основной режим (обычное мытье) - температура воды 50-60°C. Эффективно удаляет остатки пищи и жир

интенсивный - температура 65-70°C, используется для кастрюль, сковородок, сильно загрязненной посуды

деликатная посуда (стекло, керамика, пластиковая посуда, которая не выдерживает высокую температуру) - 40-45°C

Моющее средство

Выбор правильного моющего средства имеет решающее значение для качественной очистки. Неэффективное средство не расщепляет жир и частички пищи.

На что обращать внимание при выборе моющего средства:

таблетки и капсулы - очень удобны, уже дозированные, часто содержат комплексные компоненты (моющее средство + ополаскиватель + соль)

порошок - можно регулировать дозу в зависимости от количества посуды и жесткости воды

гель (жидкость) - хорошо растворяется, мягче к посуде из стекла

Очистка посудомойки

Посудомоечные машины изнашиваются от регулярного использования и требуют определенного ухода и обслуживания. Проверяйте фильтр и тщательно очищайте его, чтобы предотвратить накопление мусора.

Остатки пищи могут закупоривать отверстия в распылителях, снижая давление воды и покрытие. Регулярно снимайте и очищайте распылители с помощью зубочистки или небольшой щетки, чтобы удалить мусор. Ежемесячно запускайте пустой цикл с уксусом, чтобы удалить известковый налет и запахи.