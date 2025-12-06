Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис задекларировал принадлежащую ему квартиру в Сигулде, свидетельствует декларация должностного лица, поданная им при вступлении в должность, сообщает LETA.

Звиедрису также принадлежат два автомобиля — "VAZ 21011" 1977 года выпуска и "Mercedes-Benz Vito Tourer" 2016 года.

Кроме того, при вступлении в должность Звиедрис задекларировал 109 акций АО "Virši-A" на сумму 414,09 евро.

Как уже сообщалось, Сейм избрал Звиедриса на пост председателя ЦИК 19 июня этого года, а в должность он вступил 30 июля.

Ранее в интервью агентству LETA Звиедрис отметил, что его основная цель — восстановить доверие общества и организаторов выборов, особенно руководителей муниципальных избирательных комиссий, к избирательному процессу в Латвии.

По его мнению, важно сделать этот процесс более понятным и прозрачным.

Ранее сообщалось, что необходимость в новом председателе ЦИК возникла после того, как предыдущая глава комиссии Кристине Саулите подала в отставку.

Согласно закону «О Центральной избирательной комиссии», ЦИК — это постоянное и избираемое государственное учреждение, в обязанности которого входит подготовка и проведение выборов в Сейм, Европейский парламент, органов самоуправления, а также референдумов и инициатив о принятии законов.

В состав ЦИК входят девять членов. Председателя комиссии и семь её членов избирает Сейм, а одного члена из числа судей — Пленум Верховного суда.