Второй по величине город Польши Краков признали самым чистым в мире по итогам 2025 года.

Тем временем, венгерская столицы Будапешт была названа самым грязным городом мира.

К такому выводу пришли аналитики компании по хранению багажа Radical Storage, проанализировав сотню городов из рейтинга 100 лучших направлений по версии Euromonitor. По каждому городу оценивались 10 лучших достопримечательностей на основе более 70 тысяч реальных онлайн-отзывов за последние 12 месяцев. Также города проверили на наличие таких характеристик, как "чистый" и "грязный".

Анализ данных показал, что Краков является самым чистым городом в мире с впечатляющими 98,5% положительных отзывов о чистоте.

"Безупречная репутация Кракова, вероятно, обусловлена не только хорошей уборкой улиц. За последнее десятилетие Польша в целом вложила значительные средства в системы управления отходами и содержание общественных пространств, а также в развитую инфраструктуру переработки отходов и содержание общественных пространств", – отмечают авторы исследования.

Примечательно, что Краков – не единственный польский город в десятке самых чистых: столица страны Варшава заняла четвертое место с 97,8% положительных отзывов о чистоте.

10 самых чистых городов мира:

1.Краков, Польша (98,5%).

2.Шарджа, ОАЭ (98,0%).

3.Сингапур (97,9%).

4.Варшава, Польша (97,8%).

5.Доха, Катар (97,4%).

6.Эр-Рияд, Саудовская Аравия (96,9%).

7.Прага, Чехия (96,4%).

8.Маскат, Оман (96,4%).

9.Дубай, ОАЭ (96,3%).

10.Фукуока, Япония (96,3%).