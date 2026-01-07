Джордж Клуни, его супруга Амаль и их восьмилетние дети Элла и Александр получили французское гражданство. Пара уже несколько лет живет на юге Франции, где их дети могут расти вдали от внимания прессы.

Семья владеет поместьем стоимостью около 9 миллионов евро на территории 172 гектара, с собственным озером, виноградниками и оливковой рощей. Это место стало для Клуни и его семьи настоящим убежищем от публичной жизни.

Актер отмечает, что переезд в Европу был осознанным решением ради спокойствия и более уравновешенной жизни. Дети семьи свободно говорят по-итальянски и любят подшучивать над отцом, зная, что он их не понимает.

Джордж познакомился с Амаль более десяти лет назад, а менее чем через год после встречи они поженились во время торжественной церемонии в Венеции. Амаль признается, что их брак держится на взаимном уважении и чувстве юмора, а Джордж отмечает, что встреча с Амаль полностью изменила его взгляд на семейную жизнь.

