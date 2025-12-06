Международный уголовный суд обязан соблюдать Римский статут и не откажется от ордеров против Владимира Путина и еще пяти граждан РФ, даже если в ходе мирных переговоров по Украине под эгидой США будет одобрена амнистия, пишет DW.

Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина и пяти других российских граждан, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе, даже если в ходе мирных переговоров под эгидой Вашингтона будет одобрена всеобщая амнистия. Об этом в пятницу, 5 декабря, объявили заместители прокурора Нажат Шамим Хан из Фиджи и Мам Мандиай Нианг из Сенегала. Главный прокурор Карим Хан в мае временно покинул свой пост на фоне расследования обвинений в его адрес.

Для приостановки действия ордеров, выданных судом, потребуется резолюция Совета Безопасности ООН, пояснили заместители прокурора.

"Если будет заключено мирное соглашение, в результате чего Совет Безопасности попросит нас отложить расследование, то это будет вопрос политического процесса в рамках Совета Безопасности. Но что касается нас, в конечном итоге это не помешает осуществлению правосудия", - процитировало Нажат Шамим Хан агентство Reuters.

Мам Мандиай Нианг в свою очередь уточнил, что - если не учитывать возможные модальности в рамках Совбеза ООН, - то МУС обязан соблюдать устав - Римский статут, "который не придает значения некоторым из этих политических договоренностей" на других треках.

Амнистия в соответствии с планом Трампа

Как следовало из мирного плана США из 28 пунктов, "все стороны, вовлеченные в конфликт", должны получить "полную амнистию за действия во время войны ".

Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, ранее занимавший должность украинского Генпрокурора, в свою очередь отверг идею полной амнистии. "С учетом массовых злодеяний, совершенных в течение этих лет, невозможно предоставить безнаказанность всем виновным, всем тем, кто совершил эти преступления и отдал приказ о их совершении", - заявил Костин агентству Reuters.

Ордера Международного уголовного суда

МУС выдал ордер на арест Путина и еще пяти лиц из его окружения за их предполагаемое участие в военных преступлениях после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Так, власти Украины неоднократно обвиняли РФ в вывозе украинских детей из захваченных регионов. По их данным, с 2022 года из Украины депортировали более 19,5 тысячи детей, вернуть удалось 1605. Вывоз детей с оккупированных территорий в Россию стал основанием для ордеров в отношении Путина и омбудсмена РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Российские власти утверждали, что не похищали детей, а вывозили для обеспечения их безопасности. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и неоднократно отвергала обвинения в других возможных военных преступлениях.

DW