Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

МУС не откажется от ордера на арест Путина в случае амнистии 3 702

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: x.com/IntlCrimCourt

x.com/IntlCrimCourt

ФОТО: пресс-фото

Международный уголовный суд обязан соблюдать Римский статут и не откажется от ордеров против Владимира Путина и еще пяти граждан РФ, даже если в ходе мирных переговоров по Украине под эгидой США будет одобрена амнистия, пишет DW.

Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина и пяти других российских граждан, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе, даже если в ходе мирных переговоров под эгидой Вашингтона будет одобрена всеобщая амнистия. Об этом в пятницу, 5 декабря, объявили заместители прокурора Нажат Шамим Хан из Фиджи и Мам Мандиай Нианг из Сенегала. Главный прокурор Карим Хан в мае временно покинул свой пост на фоне расследования обвинений в его адрес.

Для приостановки действия ордеров, выданных судом, потребуется резолюция Совета Безопасности ООН, пояснили заместители прокурора.

"Если будет заключено мирное соглашение, в результате чего Совет Безопасности попросит нас отложить расследование, то это будет вопрос политического процесса в рамках Совета Безопасности. Но что касается нас, в конечном итоге это не помешает осуществлению правосудия", - процитировало Нажат Шамим Хан агентство Reuters.

Мам Мандиай Нианг в свою очередь уточнил, что - если не учитывать возможные модальности в рамках Совбеза ООН, - то МУС обязан соблюдать устав - Римский статут, "который не придает значения некоторым из этих политических договоренностей" на других треках.

Амнистия в соответствии с планом Трампа

Как следовало из мирного плана США из 28 пунктов, "все стороны, вовлеченные в конфликт", должны получить "полную амнистию за действия во время войны ".

Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, ранее занимавший должность украинского Генпрокурора, в свою очередь отверг идею полной амнистии. "С учетом массовых злодеяний, совершенных в течение этих лет, невозможно предоставить безнаказанность всем виновным, всем тем, кто совершил эти преступления и отдал приказ о их совершении", - заявил Костин агентству Reuters.

Ордера Международного уголовного суда

МУС выдал ордер на арест Путина и еще пяти лиц из его окружения за их предполагаемое участие в военных преступлениях после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Так, власти Украины неоднократно обвиняли РФ в вывозе украинских детей из захваченных регионов. По их данным, с 2022 года из Украины депортировали более 19,5 тысячи детей, вернуть удалось 1605. Вывоз детей с оккупированных территорий в Россию стал основанием для ордеров в отношении Путина и омбудсмена РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Российские власти утверждали, что не похищали детей, а вывозили для обеспечения их безопасности. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и неоднократно отвергала обвинения в других возможных военных преступлениях.

DW

Читайте нас также:
#США #Украина #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
0
0
3
0

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    6-го декабря

    А когда уже МУС займется преступлениями в Латвии? Геноцид, это же по их профилю?

    7
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Дед
    7-го декабря

    Тридцать пять лет оголтелого апартеида.

    5
    2
  • NB
    Nose Bose
    6-го декабря

    А сколько там судей под санкциями США? Чуть больше чем все? :)

    24
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Будущее для Украины выглядит очень мрачным» - NYT оценила успехи РФ на поле боя
Изображение к статье: Кайя Каллас отмахнулась от критики Трампа в адрес ЕС
Изображение к статье: У берегов Крита обнаружены 18 погибших на дрейфующей лодке
Изображение к статье: Не удержался - зиганул. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео