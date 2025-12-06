Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о принятии решения назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, следующим руководителем Службы разведки и специальных заданий "Мосад".

Гофман сменит действующего директора "Мосада" Давида Барнеа, чья пятилетняя каденция завершится в июне 2026 года.

Кандидатура Романа Гофмана после серии собеседований с разными претендентами направлена на рассмотрение консультативной комиссии по назначению на высшие должности. Окончательное утверждение назначения состоится после прохождения всех необходимых процедур.

Роман Гофман родился в Мозыре, Белорусская ССР, в 1976 году. В 1990 году репатриировался с родителями в Израиль. Учился в школе Орт Ями в Ашдоде, а затем в военном интернате в поселении Эли.

В 1995 году был призван на службу в бронетанковые войска Армии обороны Израиля. По окончании офицерских курсов в 1997 году служил командиром взвода, а затем и командиром роты в 71-м батальоне 188-й бронетанковой бригады. В 2002 году принимал участие в операции «Защитная стена». Затем был назначен заместителем командира 71-го батальона 188-й бронетанковой бригады. Затем занимал аналогичную должность в 460-й бронетанковой бригаде. Позже служил в штабе бронетанковой дивизии «Гааш».

В 2010 году Гофману было присвоено звание подполковника и он получил назначение на должность начальника отдела в учебном центре сухопутных войск. В 2011—2013 годах командовал 75-м батальоном в 7-й бронетанковой бригаде. В 2013—2015 годах был начальником оперативного отдела в штабе бронетанковой дивизии «Гааш».

30 августа 2015 года Гофман был произведён в полковники и назначен командиром территориальной бригады «Эцион». 2 августа 2017 года принял командование 7-й бронетанковой бригадой «Саар ми-Голан».

1 июля 2019 года было принято решение о назначении Гофмана командиром дивизии «Ха-Башан» с присвоением звания бригадный генерал. 14 августа 2019 года Гофман передал командование бригадой «Саар ми-Голан» полковнику Уди Цуру и поступил в Колледж национальной безопасности Армии обороны Израиля до вступления на должность командира дивизии. 1 июля 2020 года Гофман был повышен в звании до бригадного генерала и вступил на должность командира дивизии.

19 сентября 2022 года Гофман передал командование дивизией «Ха-Башан» бригадному генералу Циону Рацону, а 27 октября 2022 года вступил на должность командира Национального центра учений сухопутных войск.

Утром 7 октября 2023 года, в ходе массового вторжения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Израиль, Гофман догадался ещё до поступления информации о вторжении боевиков, что на юге Израиля происходят неординарные события, и вместе со своим водителем по собственной инициативе выдвинулся из своего дома в Ашдоде в сторону города Сдерот. Прибыв на окраину Сдерота около 7:15 утра, до прибытия армейских подразделений, Гофман получил информацию от местных жителей, что по городу ездит автомобиль с боевиками, открывающими огонь по гражданскому населению, а также, что подобные события происходят и в других населённых пунктах. Он принял решение, не дожидаясь подкрепления, вступить в бой с боевиками. Въехав в город с отрядом добровольцев полиции, Гофман спешился около Академического колледжа имени Сапира и атаковал группу боевиков, ранив двоих. В завязавшейся перестрелке Гофман получил пулевое ранение в левое бедро, после чего был вынужден отступить и был эвакуирован в медицинский центр «Барзилай», где прошёл четыре операции. Вследствие ранения Гофмана на должность командира Национального центра учений сухопутных войск вступил бригадный генерал Коби Хеллер, назначение которого на должность ранее предполагалось только с лета 2024 года. 8 апреля 2024 года было опубликовано решение назначить Гофмана на пост военного секретаря премьер-министра Израиля.