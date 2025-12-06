Baltijas balss logotype
Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил ключевые функции - МАГАТЭ 0 658

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил ключевые функции - МАГАТЭ
ФОТО: dreamstime

Защитная оболочка реактора ЧАЭС после удара дрона больше не выполняет свои основные функции, сообщило Международное агентство по атомной энергии. Оно подчеркнуло необходимость полного восстановления саркофага, пишет DW.

Защитная оболочка Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после повреждения дроном больше не способна выполнять свои главные функции, сообщило в пятницу, 5 декабря, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, обследование подтвердило, "что защитная оболочка утратила свои первичные функции безопасности, включая способность удерживать радиацию".

В то же время специалисты установили, что несущие конструкции и системы мониторинга не получили долгосрочных повреждений. Уже проведены первые ремонтные работы, но для обеспечения долгосрочной ядерной безопасности необходимо полное восстановление саркофага, подчеркнул Гросси.

Защитная оболочка, или саркофаг, была построена над остановленной Чернобыльской АЭС, чтобы предотвратить дальнейшую утечку радиоактивных материалов после атомной катастрофы 1986 года. На реализацию этого проекта международное сообщество собрало 2,2 млрд евро. В феврале текущего года ООН сообщила, что станцию поразил дрон с мощной боевой частью. По данным МАГАТЭ, удар беспилотника привел к крупному пожару наружной обшивки защитной арки, что нарушило ее проектные параметры по удержанию загрязнений и защите от внешних факторов.

Украина обвинила в этой атаке Россию, но та отвергла свою причастность к случившемуся. Судя по тогдашним замерам, уровень радиации оставался нормальным и стабильным.

DW

#Украина #дрон #Чернобыльская АЭС #Магатэ #Россия
