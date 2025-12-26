Baltijas balss logotype
В Петербурге задержаны 70 человек которые молились за Зеленского и победу ВСУ 1 2367

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Петербурге задержаны 70 человек которые молились за Зеленского и победу ВСУ
ФОТО: Youtube

В Петербурге задержаны 70 человек, молившихся за президента Украины Владимира Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция задержала около 70 членов радикальной церкви «Школа единого принципа», молящейся за здоровье президента Украины Владимира Зеленского.

В ролике сотрудники правоохранительных органов заходят в просторный зал, наполненный людьми. Силовики обращаются к женщинам, выступающим в этот момент на сцене.

По факту произошедшего проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об армии России». Фигурантам дела может грозить по ней до 10 лет лишения свободы.

Одним из лидеров украинской религиозной секты является Ольга Даутова — профессор и доктор педагогических наук учреждения «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования».

На собраниях она и другие организаторы встреч обсуждают события войны России в Украине, а также убеждают граждан в правильности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил СМИ источник в силовых структурах.

По его словам, организацию создали для якобы «пробуждения сознания» и обучения целительству, однако на самом деле главной целью секты является «психоментальная война против россиян».

Источник издания добавил, что участникам секты запрещено говорить о ней православным священникам, но при этом можно и нужно доносить позицию по Украине, обсуждаемую на собраниях, до своих друзей и близких.

#Украина #религия #преследование #ВСУ #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го декабря

    В латвии такой же резульат бы был помолись за путина и за победу войск рф. Тут от салютов на нг в неразрешённое время дрищут и ментами грозятся.

    40
    2

