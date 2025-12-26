Baltijas balss logotype
Аэропорты Литвы из-за белорусских воздушных шаров потеряли 200 000 евро 0 128

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Аэропорты Литвы из-за белорусских воздушных шаров потеряли 200 000 евро

По оценке Литовских аэропортов (LTOU), в октябре и ноябре этого года они понесли убытки в размере около 200 000 евро из-за белорусских контрабандных воздушных шаров, которые больше всего мешают работе аэропорта Вильнюса (VNO).

По данным компании, эта сумма состоит из упущенных доходов и других прямых убытков (заработная плата, операционные расходы и так далее), сообщает BNS.

По словам менеджера по коммуникациям LTOU Виталии Роче, LTOU оценит все прямые убытки и упущенные доходы за 2025 год в конце года.

Она отметила, что оцененные убытки не включают все потери, понесенные авиакомпаниями, наземными обслуживающими компаниями и другими партнерами, работающими в аэропортах. По ее словам, совокупный ущерб уже превышает 800 000 евро, и вместе с партнерами готовится гражданский иск.

Также Роче отметила, что количество рейсов, выполняемых VNO в январе, будет на 3,8% меньше, чем планировалось ранее.

По словам представительницы LTOU, временные ограничения воздушного пространства над VNO были введены 15 раз (непрерывно или в несколько этапов) между 4 октября и 7 декабря 2025 года. При этом в районах, опасных для авиации, были зафиксированы навигационные знаки, характерные для воздушных шаров.

Утверждается, что в течение этого периода ограничения воздушного пространства были введены также над аэропортом Каунаса. Ограничения коснулись более 350 рейсов и примерно 51 000 пассажиров.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что правитель Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров.

#Литва #аэропорт #авиация #контрабанда #правительство #экономика #Беларусь #политика
