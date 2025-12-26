Рябков: риск ядерного конфликта до сих пор не устранен.
Россия посылает США сигналы о необходимости по-настоящему договориться о контроле стратегических вооружений, поскольку риск ядерного конфликта до сих пор не устранен. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитируют мировые СМИ.
При этом Рябков подчеркнул, что Россия и США приблизились к урегулированию конфликта на Украине.
