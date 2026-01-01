Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Израильский стартап в этом году выводит на рынок инновационные подводные дроны 0 608

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Теперь не надо будет и всплывать.

Теперь не надо будет и всплывать.

Система SeaSphere дает возможность развертывать сотни беспилотных аппаратов в одной операции.

Стартап Skana Robotics разработал технологию, позволяющую группам подводных роботов обмениваться данными на больших расстояниях без всплытия на поверхность.

Компания Skana Robotics создала новую функцию для своей системы управления флотом SeaSphere. Эта функция решает одну из главных проблем подводных операций – коммуникацию между аппаратами.

До сих пор подводные роботы для передачи данных были вынуждены подниматься к поверхности, что создает очевидный риск их обнаружения противником. Связь под водой крайне затруднена: радиоволны практически не распространяются в водной среде, оптические каналы работают только на расстоянии нескольких метров, а акустические сигналы имеют крайне низкую пропускную способность – от десятков до десятков тысяч бит в секунду. Кроме того, акустическая связь страдает от задержек и помех.

Прорыв Skana Robotics заключается не в новом способе передачи сигнала, а в радикально более эффективном использовании существующих акустических каналов. Профессор Тедди Лазебник из Хайфского университета, возглавлявший исследование, разработал алгоритмы "семантического сжатия". Вместо передачи сырых данных от сенсоров система отправляет компактные сообщения высокого уровня: фактически дроны общаются с помощью аналога человеческой речи. Они сообщают друг другу, что обнаружили, где остается неопределенность, какие действия они намерены предпринять. Это позволяет втиснуть критически важную информацию в узкий акустический канал.

Второй важнейший элемент системы – распределенное планирование. Аппараты могут самостоятельно принимать решения о перераспределении задач: передать обнаруженный объект ближайшему соседу, сформировать поисковую линию или перенаправить часть группы на инспекцию, продолжая работать в рамках общей миссии флота.

Тедди Лазебник объясняет, что команда намеренно отказалась от новейших ИИ-технологий, в том числе больших языковых моделей, в пользу более проверенных и математически обоснованных алгоритмов. Они дают более предсказуемые и проверяемые результаты. Современные нейросети мощнее, но их поведение более "шаткое", что критично для военных применений.

Система SeaSphere дает возможность развертывать сотни беспилотных аппаратов в одной операции с координацией действий как на поверхности, так и под водой. Помимо оборонных задач, технология может применяться для защиты и охраны подводной инфраструктуры и цепочек поставок.

Стартап Skana Robotics фокусируется на продажах правительствам и компаниям в Европе. В 2026 году компания планирует выпуск коммерческой версии продукта.

Читайте нас также:
#Европа #технологии #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В сборочном цеху предприятия. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за решения Индонезии резко выросли мировые цены на никель
Изображение к статье: Пузырь ИИ лопнет, в дома придут роботы-гуманоиды, продолжится скупка золота: FT не угадывает, но продолжает гадать
Изображение к статье: Лабубу превращается в лабуду: покупатели наигрались со странными куклами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео