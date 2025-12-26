О его назначении пишут Z-блогеры, пишет "Медуза". «Русская служба Би-би-си» это подтвердила.

@_.vorona._ Российский военный, Z-блогер Максим Климов обвинил нового командующего дроновыми войсками Юрия Ваганова в причастности к масштабным коррупционным схемам и разворовыванию военных бюджетов. Говорит, что шокирован таким назначением. Но что тут нового? Вся «СВО» по сути ради этого и затевалась. Воровство космических масштабов, тектонический передел собственности, запредельное мародерство - все это неотъемлемые составляющие нынешней войны, ее суть и смысл. ♬ оригинальный звук - VoRoNa

Юрий Ваганов — бизнесмен и волонтер из Подмосковья без военного образования — назначен командующим войсками беспилотных систем ВС РФ. Об этом изначально сообщили Z-блогеры. Источники «Русской службы Би-би-си» в российской отрасли дроностроения подтверждают эту информацию. Официально о назначении не сообщалось.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов еще в декабре 2024 года заявлял о планах сформировать войска беспилотных систем. Тогда он говорил, что создание нового рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года. В ноябре 2025-го в Минобороны РФ отчитались о завершении создания нового рода войск. Спикером по этой теме выступил заместитель командующего новым родом войск полковник Сергей Иштуганов, но имя самого командующего тогда так и не назвали.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», в сообществе провоенных блогеров и тех, кто занимается беспилотниками, возмущены назначением Ваганова на этот пост.

«Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО как „Юра Унитаз“. Человек, который не только не имеет военного образования. <…> До начала СВО торговал сантехникой, оттуда такое прозвище. А потом стал монополистом в вопросе поставки FPV российским войскам», — цитирует «Би-би-си» Z-блогера, капитана 3-го ранга в запасе Максима Климова, который рассказал о назначении Ваганова во время стрима 21 декабря.

Другой Z-блогер Ростислав Марченко, говоря о назначении Ваганова, отметил, что военные его не любят за административное продавливание своего продукта.

Собеседник «Би-би-си» в отрасли российского дроностроения объяснил решение назначить Ваганова на пост командующего тем, что при «полковнике пожарных войск» всегда есть «какой-нибудь ловкий ***, который умеет накрывать на стол и топить баню». По его словам, «любой, кто с этим положением вещей не согласен, потенциально враг и иноагент».

«Обыкновенная история. Так у них все. Они же воюют левой ногой. Это коммерческий проект. Ну и что, что люди дохнут», — прокомментировал назначение в беседе с журналистами бывший российский военнослужащий.

Как выяснили журналисты, Ваганов — уроженец Степанакерта, до полномасштабной российско-украинской войны он занимался бизнесом в Электростали. Среди прочего он руководил торговлей строительными материалами и изделиями, сантехникой, операциями с недвижимостью, а также был совладельцем подсобного хозяйства по разведению птиц.

Во время пандемии коронавируса Ваганов состоял в подмосковном штабе «Народного фронта» и помогал медикам городской больницы Электростали медицинскими масками. После полномасштабного вторжения РФ в Украину бизнесмен возил гуманитарную помощь в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а пропагандистский телеканал Russia Today снял про него фильм «Доброволец».

За годы войны Ваганов обзавелся разнообразными связями и стал одним из главных поставщиков FPV-дронов для российской армии. Он наладил производство беспилотников на базе добровольческого батальона имени Судоплатова. В январе 2024-го сообщалось, что ВСУ ударили ракетной системой HIMARS по полигону, где проходили обучение операторы беспилотников проекта «Судный день» батальона Судоплатова. Именно этот инцидент, как и монополия в сфере поставок дронов государству, вызвали недовольство Вагановым и «судоплатовцами» у сторонников и участников войны.

«Вы, возможно, помните разборки вокруг единого поставщика дронов „Судоплатов“ для Минобороны , ну который потом операторов угробил на полигоне? Там суть в том, что коммерсант из Электростали, торговавший сантехникой до войны, провозгласил себя генералом ГРУ и начал агрессивно продвигать себя по структуре закупок МО», — рассказывал о военной карьере Ваганова «военкор» Роман Сапоньков.

В октябре 2025 года глава РПЦ патриарх Кирилл наградил Ваганова орденом благоверного князя Димитрия Донского III степени. При этом бизнесмена представили на церемонии уже как подполковника и советника заместителя министра обороны по вооружениям. Как отмечает «Би-би-си», если назначение Ваганова подтвердится, он должен получить генеральские погоны как командующий отдельным родом войск.