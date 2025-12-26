Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сотрудник МИД России продал США государственные тайны. Его реакция во время ареста попала на видео 0 2060

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудник МИД России продал США государственные тайны. Его реакция во время ареста попала на видео
ФОТО: Youtube

Экс-сотрудника МИД России Коновалова приговорили к 12 годам за передачу данных США.

Бывший сотрудник Министерства иностранных дел (МИД) России Арсений Коновалов за деньги сотрудничал с иностранной разведкой. Об этом стало известно Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. В результате россиянина задержали и осудили за государственную измену.

Коновалов передал секретные сведения во время командировки

Как удалось выяснить органам безопасности, Коновалов, будучи сотрудником МИД России, находился в долгосрочной заграничной командировке на территории США, пишут СМИ. Там россиянин и передал секретные сведения представителям американской разведки.

В результате Следственным управлением ФСБ России было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Задержание сотрудника МИД попало на видео. Разговор с Коноваловым сняли прямо в минивэне ФСБ

Задержали передавшего секретные сведения иностранной разведке Коновалова в России в марте 2024 года. Задержание и реакция сотрудника дипведомства попали на видео. На появившихся в сети кадрах показано, как один из сотрудников ФСБ представляется Коновалову и сообщает ему о задержании по подозрению в госизмене. Также он спрашивает у дипломата, знает ли он, что произошло. На этот вопрос Коновалов отвечает утвердительно: «Да». При этом давать какие-либо пояснения сразу он отказался.

Во время беседы на сотрудника МИД надевают наручники и забирают мобильный телефон. Также Коновалов утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли поездка до места назначения спокойной. После задержания дипломата доставили в Лефортовский районный суд.

Сотрудничавшему с разведкой США экс-дипломату вынесли приговор

Московский городской суд вынес приговор Коновалову за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Об этом стало известно в пятницу, 26 декабря. Его признали виновным в предъявленном обвинении и приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание экс-дипломат будет в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей (более тысячи евро - прим.). Кроме того, суд постановил ограничить свободу Коновалову на 1 год. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

Согласно Уголовному кодексу РФ, государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей (более 5 тысяч евро - прим.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

Читайте нас также:
#суд #США #шпионаж #ФСБ #Россия #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео