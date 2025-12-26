Baltijas balss logotype
Windows научилась экономить память 1 155

Техно
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Windows научилась экономить память
ФОТО: Unsplash

В Windows появилась функция экономии оперативной памяти при работе «Проводника».

В корпорации Microsoft заявили, что встроенный в Windows 11 файловый менеджер «Проводник» (File Explorer) научился потреблять меньше памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа выяснили, что новую функцию начали тестировать в сборке Windows 11 Build 26220.7523. При ее активации «Проводник» автоматически удаляет дублирующие операции индексирования файлов. В Microsoft объяснили, что в процессе поиска документов через интерфейс менеджера операционная система будет потреблять меньше оперативной памяти.

Специалисты медиа рассказали, что поиск в «Проводнике» не имеет отдельного индекса или механизма, поскольку он построен на основе индексатора поиска Windows. В Microsoft называют свою поисковую систему умной, но иногда она может повторно индексировать уже проанализированные файлы, что приводит к повышенной нагрузке на оперативную памяти компьютера. Таким образом, с новой опцией Windows будет более экономно расходовать ресурсы персонального компьютера.

«Это улучшение проходит тестирование и будет внедрены на компьютеры пользователей в последнюю неделю января или февраля», — заключили журналисты.

Читайте нас также:
#microsoft #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    26-го декабря

    0

    0
    1

