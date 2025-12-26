Китай укрепляет позиции на российском Дальнем Востоке и уже не скрывает свои претензии на этот регион. На фоне войны РФ против Украины, ослабления российской экономики и демографического спада на Дальнем Востоке Китай последовательно наращивает там экономическое и инфраструктурное присутствие, а в случае распада России готов перейти к шагам по фактическому захвату этой территории.

Соответствующие рассуждения опубликованы на крупной китайском портале NetEase, цитаты оттуда приводят китайские СМИ.

Автор материала отмечает, что для России Дальний Восток всегда оставался сложным регионом: огромные расстояния, суровый климат, слабая инфраструктура и хронический отток населения. Несмотря на богатство природных ресурсов – золота, алмазов, нефти и газа – его экономическое развитие требует колоссальных вложений.

После 2022 года ситуация осложнилась: значительная часть российских военных и финансовых ресурсов была брошена на войну против Украины, а присутствие федерального центра на Дальнем Востоке заметно ослабло.

«Финансы российского правительства подорваны войной, и до этого региона они уже не доходят. Китаю же остро не хватает энергии: газопровод с Дальнего Востока ежегодно поставляет 38 млрд кубометров газа, это около 10% всего потребления газа в стране», – говорится в материале.

Автор статьи уверен: в случае начала хаоса в России Дальний Восток может легко превратиться в регион нестабильности, на который обратят внимание такие внешние силы, как США и Япония.

Китай, в свою очередь, не сидел сложа руки в последние годы и давно ведет работу на Дальнем Востоке, наращивая там экономическое и инфраструктурное присутствие.

«Если Россия действительно распадется, 7 миллионов квадратных километров Дальнего Востока не должны пропасть впустую. История показывает, что Китай уже платил за слабость, и этот урок нужно учитывать», – сказано в материале.

При этом автор считает, что Пекину не следует прибегать к открытому захвату Дальнего Востока, повторяя действия РФ в Украине, поскольку это приведет к международной изоляции. Вместо этого предлагается продолжать "мягкую" стратегию: осуществлять инвестиции и поддерживать силы, ориентированные на Китай. С точки зрения Китая, стабильность Дальнего Востока напрямую связана с безопасностью северо-восточных провинций. Близость Аляски, Японии и Корейского полуострова делает регион чувствительным к возможному размещению военной инфраструктуры третьих стран.

В этом контексте Шанхайская организация сотрудничества рассматривается как дипломатический инструмент, сдерживающий внешнее вмешательство и обеспечивающий политическое прикрытие экономического взаимодействия.

Стратегия Китая в регионе строится на постепенности: экономика и инфраструктура в качестве основы, дипломатия как защита, долгосрочные контракты как гарантия необратимости.

«Для Китая Дальний Восток – сокровище, для России – бремя... Китайская стратегия – продвигаться тихо и постепенно, без шума... Распад России – не абстрактный сценарий, и, только заранее подготовившись, можно действовать хладнокровно», – резюмирует автор.

Напомним, что в секретном отчете российской спецслужбы ФСБ - опубликованном в американских СМИ - говорится о планах Китая захватить территории Дальнего Востока.

Так, некоторые ученые в Китае поддерживают идею предъявить территориальные претензии к России, говорится в отчете российской спецслужбы. В нем утверждается, что Китай ищет следы «древних китайских народов» на российском Дальнем Востоке для того, чтобы, возможно, повлиять на местное население, которое благосклонно относится к Китаю. ФСБ приказала сотрудникам разоблачать «реваншистские» действия и не позволять Китаю использовать российских ученых и архивные фонды для исследований. «Проводить профилактическую работу в отношении российских граждан, вовлеченных в указанные действия. Ограничить въезд в нашу страну иностранцев в качестве меры воздействия», — говорится в документе.

По данным ФСБ, Китай также разработал новую стратегию по продвижению своего мягкого влияния в странах Центральной Азии, которые Москва считает сферой своих интересов. Согласно документу, Китай начал реализовывать эту стратегию в Узбекистане. О деталях стратегии в документе ничего не говорится, но отмечается, что она предполагает гуманитарный обмен.

Кроме того, Китай проявляет интерес к территории России в Арктике и к Северному морскому пути, который проходит вдоль северного побережья РФ. В документе ФСБ утверждается, что, по мнению Пекина, Россия из-за западных санкций будет вынуждена обратиться к Китаю, чтобы поддерживать «стареющую арктическую инфраструктуру». В отчете говорится, что китайская разведка пытается получить информацию о том, как Россия развивает свою инфраструктуру в Арктике, для чего использует научные центры и горнодобывающие компании.

