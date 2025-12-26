Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Москве заявили о приближении решения конфликта на Украине 0 900

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Москве заявили о приближении решения конфликта на Украине
ФОТО: Youtube

Рябков: решение украинского конфликта по-настоящему приблизилось.

Решение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитируют мировые СМИ.

«Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению [украинского конфликта], но от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — объяснил Рябков.

Читайте: Профессор - Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг

Читайте нас также:
#Украина #МИД #Москва #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео