Решение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитируют мировые СМИ.

«Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению [украинского конфликта], но от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — объяснил Рябков.

