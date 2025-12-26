Продолжение Cyberpunk 2077 перенесут на 2030 год, в игре будет мультиплеер.

Студия CD Projekt RED выпустит полноценное продолжение Cyberpunk 2077 не раньше 2030 года. Об этом сообщает польское издание Strefa Inwestorow (SI).

Журналисты сослались на отчет аналитиков Noble Securities, которые оценили инвестициионный потенциал CD Projekt RED на основе запланированных релизов. По информации источников, Cyberpunk 2077 появится в конце 2030 года — выпуск игры перенесут на более поздние сроки, чтобы добавить мультиплеер.

Выход оригинальной Cyberpunk 2077 также неоднократно переносился. Студия начала работу над проектом в 2012 году и обещала представить тайтл в 2019 году. Однако после нескольких переносов релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ноябре 2020 года и был связан со скандалом. Аналитики Noble Securities полагают, что студия представит продолжение игры на 10-летнюю годовщину Cyberpunk 2077.

Также источники сообщили, что в 2026 году CD Projekt RED представит платное дополнение для «Ведьмака 3», которое свяжет сюжет игры 2015 года с сюжетом «Ведьмака 4». Выход последней должен состояться в конце 2027 года.

В заключение авторы издания заметили, что CD Projekt RED известна своими одиночными играми. В этой связи интересно, насколько успешно студии удастся реализовать многопользовательский режим в продолжении Cyberpunk 2077.