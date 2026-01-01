Ирина Безрукова снова удивляет своими фотографиями. Актриса совсем не стесняется показывать себя в неожиданных ракурсах и нарядах.

Несмотря на серьезную занятость, артистка театра и кино Безрукова и активно ведет социальные сети, и путешествует. О своих поездках Ирина как раз часто рассказывает в личном блоге. Вот и в новом посте она вспомнила о своей первой поездке за границу. Вместе с публикацией в Сеть попало и горячее фото звезды, на котором все смогли рассмотреть ее чудесные стройные ноги.

«Бытует мнение, что путешествия лечат душу. В юности я почти никуда не ездила — денег не было. Другие страны знала по телевизору, и все казалось «ненастоящим». А потом случилась моя первая «заграница» Болгария - и меня озарило : мир и правда бесконечно разный. С тех пор каждая поездка - как новая вселенная: люди, обычаи, природа, вкусы. А когда стоишь на руинах в Перу или Мексике и прикасаешься к пирамидам майя и инков - это вообще не про «туризм», это про ощущение времени. Давно известно, что при смене мест выделяются гормоны радости. Кажется, я нашла объяснение любви к путешествиям. И да — теплое море мне нужно, как батарейка», — поделилась мыслями Безрукова в своем Instagram.

Мало кто отреагировал на слова Ирины про путешествия. Зато многие подписчики артистки осыпали ее комплиментами. И, надо сказать, более чем заслуженно. В свои 60 лет она выглядит прекрасно.

«Красавица, королева»; «Вы чудесная девушка»; «Просто красотка»; «Лучезарная»; «Волшебная Ирина»; «Богиня»; «Супер»; «Невероятно красивая женщина»; «Идеальная»; «Вот это снегурочка»; «Супер леди»; «Вы прекрасны! Счастья вам!»; «Красота», — обратились поклонники к Ирине.

Между тем после развода с Сергеем Безруковым артистка так ни разу и не вышла замуж. Многие фанаты желают ей встретить достойного человека и снова завести семью. Но пока, кажется, до этого далеко.