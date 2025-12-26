Baltijas balss logotype
Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда
ФОТО: Global Look Press

Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством.

Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством. Стороны подписали декларацию, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что стороны намерены расширить отношения посредством сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики.

В апреле Сомалиленд предложил США арендовать порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на признание страны. Взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра), она была построена СССР в 1970-е годы.

В 1960 году Британский Сомалиленд (север) и Итальянское Сомали (юг) объединились в Сомалийскую Республику. СССР установил дипотношения с Сомали в 1960 году и начал оказывать ей экономическую и техническую помощь. Сомалиленд провозгласил независимость в 1991 году, но до сих пор оставался непризнанным ни одной страной государством.

#США #Израиль #технологии #дипломатия #экономика #политика
(1)
  • A
    Aleks
    27-го декабря

    Враньё.Первыми Сомалиленд признала Эфиопия,но евреи все хотят обмануть.В крови,наверное?😈 Притом почему не признать,если в Эфиопии проживает самое древнее израильское колено,а Сомалилендом правит Клан,,Исаак,,?😀 С такой политикой поцев Израиля как Нетаньяху у Израиля скоро в друзьях будут один Сомалиленд,куда и сбежит руководство Израиля.А лучше б на Игарку.🔯😈👽

Видео