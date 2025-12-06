Судно, поврежденное в результате удара на Черном море, в конце ноября, село на мель у болгарского побережья. Экипаж эвакуировали, спасательная операция осложнена штормом, пишет DW.

Танкер Kairos, атакованный морскими беспилотниками в конце ноября, терпит бедствие у побережья Болгарии, сообщили в пятницу, 5 декабря, местные СМИ. Судно, ходящее под флагом Гамбии, относят к так называемому "теневому флоту", перевозящему российскую нефть в обход санкций.

Kairos подвергся атаке 28 ноября в 28 морских милях от побережья Турции. По данным источников, он получил серьезные повреждения. По состоянию на 5 декабря, пишет агентство Bloomberg, танкер находился примерно в одной миле от побережья Болгарии. Судно село на мель. На его борту находились 10 членов экипажа, все они были эвакуированы силами болгарского Агентства морской администрации при поддержке военных.

Операция осложнена штормом

В районе аварии на Черном море наблюдается сильный шторм, что затрудняет спасательные работы. Представители морской администрации отметили, что, несмотря на неблагоприятные условия, ситуация находится под контролем. Сообщалось, что на борту танкера в момент атаки не было нефтепродуктов.

28 ноября танкеры Kairos и Virat, оба под флагом Гамбии, почти одновременно подверглись атакам морских беспилотников в нескольких десятках миль от побережья Турции. Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) писали, что это была операция СБУ с использованием модернизированных дронов.

В Кремле назвали происшедшее "вопиющим случаем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновные в атаке "посягнули на суверенитет Турецкой республики и безопасность владельцев судов". Турция в свою очередь заявила, что эти инциденты создали "серьезную угрозу судоходству, жизни, имуществу и экологической безопасности региона".

