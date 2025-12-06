Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Танкер РФ, атакованный дронами, сел на мель возле Болгарии 6 1606

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Пожар на танкере Kairos после удара дрона ВСУ.

Пожар на танкере Kairos после удара дрона ВСУ.

ФОТО: пресс-фото

Судно, поврежденное в результате удара на Черном море, в конце ноября, село на мель у болгарского побережья. Экипаж эвакуировали, спасательная операция осложнена штормом, пишет DW.

Танкер Kairos, атакованный морскими беспилотниками в конце ноября, терпит бедствие у побережья Болгарии, сообщили в пятницу, 5 декабря, местные СМИ. Судно, ходящее под флагом Гамбии, относят к так называемому "теневому флоту", перевозящему российскую нефть в обход санкций.

Kairos подвергся атаке 28 ноября в 28 морских милях от побережья Турции. По данным источников, он получил серьезные повреждения. По состоянию на 5 декабря, пишет агентство Bloomberg, танкер находился примерно в одной миле от побережья Болгарии. Судно село на мель. На его борту находились 10 членов экипажа, все они были эвакуированы силами болгарского Агентства морской администрации при поддержке военных.

Операция осложнена штормом

В районе аварии на Черном море наблюдается сильный шторм, что затрудняет спасательные работы. Представители морской администрации отметили, что, несмотря на неблагоприятные условия, ситуация находится под контролем. Сообщалось, что на борту танкера в момент атаки не было нефтепродуктов.

28 ноября танкеры Kairos и Virat, оба под флагом Гамбии, почти одновременно подверглись атакам морских беспилотников в нескольких десятках миль от побережья Турции. Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) писали, что это была операция СБУ с использованием модернизированных дронов.

В Кремле назвали происшедшее "вопиющим случаем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновные в атаке "посягнули на суверенитет Турецкой республики и безопасность владельцев судов". Турция в свою очередь заявила, что эти инциденты создали "серьезную угрозу судоходству, жизни, имуществу и экологической безопасности региона".

DW

Читайте нас также:
#Украина #Турция #Болгария #кремль #дроны #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
7
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    6-го декабря

    Мы перекроем Украине Чёрное море.В.В.П. Кто то ещё верит в это и в то,что мы ещё и не начинали?!😈

    2
    5
  • A
    Aleks
    6-го декабря

    Мы перекроем Украине Чёрное море.В.В.П. Кто то ещё верит в это и в то,что мы ещё и не начинали?!😈

    1
    5
  • NB
    Nose Bose
    6-го декабря

    хохлы осознали бесполезность Черного моря? Они ведь сами экспортеры :)

    21
    2
  • bt
    bory tschist
    6-го декабря

    "что происходит" сейчас – дойдёт до болгаров – что означает агрессивная война рф и её последствиями ... с засранными пляжами их "золотых берегов" (кстати, приносящими в казну государства – очень даже немалые доходы)

    5
    33
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    6-го декабря

    То есть врывает Украина, а виновата Россия? Да, логика радужных эльфов, какающих розовыми лепестками, непостижима...

    11
    1
  • 010725
    010725
    6-го декабря

    Одесская область Украины получила статус "дотационного региона не имеющего стратегического значения".

    19
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Будущее для Украины выглядит очень мрачным» - NYT оценила успехи РФ на поле боя
Изображение к статье: Кайя Каллас отмахнулась от критики Трампа в адрес ЕС
Изображение к статье: У берегов Крита обнаружены 18 погибших на дрейфующей лодке
Изображение к статье: Не удержался - зиганул. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео