Отчаяние женщин и «муж на час»: мировые СМИ пишут о феномене этого сервиса в Латвии 13 4479

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Эта европейская страна, известная своими поразительно красивыми женщинами, страдает от нехватки мужчин — что породило спрос на услугу «муж на час», при которой женщины нанимают мужчин для выполнения различных хозяйственных работ дома, пишет New York Post. Явление стало странным и современным решением для умных, одиноких женщин, отмечает также портал The Sun. Так они пишут о Латвии, сообщает LA.LV.

Острая нехватка мужчин по всей Латвии всё чаще вынуждает женщин прибегать к услугам «мужа на час», чтобы получить помощь по дому. Согласно недавно опубликованному отчёту Eurostat, в Латвии женщин на 15,5% больше, чем мужчин — это втрое превышает средний показатель по Европейскому союзу. Причём в возрастной группе старше 65 лет женщин в два раза больше, чем мужчин.

Как отмечают СМИ, в результате этого Балтийская страна оказалась в печальной демографической ситуации.

Чтобы компенсировать дефицит мужчин, многие женщины прибегают к сервисам, которые позволяют на короткое время нанять мужчину для бытовых работ. Дефицит объясняется тем, что латвийские женщины в среднем лучше образованы, имеют более крепкое здоровье и живут дольше, чем мужчины.

Хотя само название звучит двусмысленно, наблюдается настоящий бум популярности таких платформ, где женщины могут за плату нанять «золотые руки» — мастеров по сантехнике, плотницким работам, ремонту и даже установке телевизора — и всё это без неловких свиданий. Эти услуги можно заказать онлайн или по телефону.

Прибыв на место, мастера выполняют весь необходимый объём работ — красят стены, клеят обои, чинят краны, вешают карнизы и решают прочие бытовые задачи.

Почему гендерное неравенство в Латвии столь велико? Международные эксперты частично объясняют этот дисбаланс тем, что у мужчин существенно ниже ожидаемая продолжительность жизни из-за проблем со здоровьем и нездорового образа жизни, сообщает World Atlas.

«Мужчины курят примерно в три раза чаще – 31% мужчин против 10% женщин, – указывается на сайте. - У мужчин также выше риск ожирения – 62% имеют избыточный вес или ожирение, по сравнению с 57% женщин».

Среди лиц младше 30 лет мужчин больше, но уже в возрасте от 30 до 39 лет женщин почти на 3000 больше, чем мужчин. Женщины в Латвии живут в среднем на 11 лет дольше мужчин — это самая большая разница в ожидаемой продолжительности жизни среди всех стран ЕС.

LA.LV

#Латвия #демография #женщины #здоровье
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го декабря

    Да, бабья хватает, вот только женщин мало!

    7
    3
  • свп
    сила в правде
    6-го декабря

    Вспоминается анекдот. разговор бабушек с деврочками. Бабушка спрашивет - и поди ты отказываешь каждому ? - Ну да! - О каждом пожалеешь! О каждом! )))))

    6
    6
  • Л
    Лаванда
    6-го декабря

    Главное, чтобы мужчин хватало женщинам, пока у последних открыты фертильные окна, потом все равно кого больше

    9
    7
  • Лк
    Летучий корабль
    6-го декабря

    "Чтобы компенсировать дефицит мужчин, многие женщины прибегают к сервисам, которые позволяют на короткое время нанять мужчину для бытовых работ".

    Каким образом перекос демографии имеет отношение к ремонтным работам? Авторы портала BB, вы всё-таки соображайте здраво, когда пишете текст своих статей. А то зелёное с мягким получается.

    32
    5
  • С
    Сарказм
    6-го декабря

    А с чего это аффтары решили, что сантехники и маляры нужны только одиноким женщинам? Я, например, тоже не буду сам клеить обои и равнять стены, у специалиста это получится в разы качественнее и быстрее. Точно также я уже 100 лет не собираю сам мебель, не чиню машину и еще не делаю 150 работ, для которых я предпочитаю нанимать людей, которые этим зарабаытвают на жизнь. А что авторы портала The Sun это все делают сами? Сомнительно как-то...

    41
    6
  • Лк
    Летучий корабль
    Сарказм
    6-го декабря

    Вот именно. И я не буду лезь туда, где у меня нет достаточных знаний. У многих остался старый стереотип типа "я мужик - дайте мне где-нибудь отвёрткой покрутить". Ко всем вопросам надо подходить взвешенно. Я, например, являюсь специалистом в своей области. А если в других областях в чём-то не соображаю - нанимаю профильного человека. И ничего. Рефлексировать по этому поводу не буду. Самооценка не упадёт. Заплачу другому человеку деньги за результат его работы - ну и отлично. Человек с денежкой, у меня свободное время для своей прямой работы.

    16
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    7-го декабря

    Правильно. Каждый должен заниматься своим делом. К правительству это тоже, впрочем, относится. :)

    2
    1
  • MG
    Mihails Goncarovs
    6-го декабря

    Если сломалась сантехника, вызывают сантехника, если ремонт, то строителя. Если нужен муж, то возможно нужен будет крепкий мужчина для любви. Зачем юлить?

    16
    7
  • JB
    Janis Berzin
    6-го декабря

    "Дефицит объясняется тем, что латвийские женщины в среднем лучше образованы, имеют более крепкое здоровье и живут дольше, чем мужчины" - если мужчинам выдать больше дипломов об образовании, то дефицит исчезнет? Бредовое, ложное утверждение как и сама статья. Решение мелких бытовых проблем решается наймом специалиста, а не вступлением в брак. Мужчине не нужна жена на час или на жизнь для стирки и готовки.

    34
    6
  • Лк
    Летучий корабль
    Janis Berzin
    6-го декабря

    Интересно, а я могу где-нибудь найти "жену на час"? Есть такой сервис? И я не о се...ксе, что удивительно. Хотя, для подавляющего большинства возникнут именно такие ассоциации.

    У меня вот окна не мыты третий год, например. Никак не могу и не хочу этим заняться. И ещё я обожаю свежеиспечённые домашние пирожки. От утки тоже не откажусь. Кое-что надо и застрочить, поменять молнию на старой куртке. Хорошо заплачу.

    21
    2
  • JB
    Janis Berzin
    Janis Berzin
    6-го декабря

    Летучий корабль Для мытья окон можно купить робота-мойщика или нанять живого. Швейные мастерские, портные, пекарни тоже для Риги не проблема. Капитализм - при соответствующем количестве денег доступно многое.

    6
    6
  • NB
    Nose Bose
    6-го декабря

    осталось не раскрытым, почему муж на час без Х5 так востребован? :)

    22
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    6-го декабря

    Феномен в том, что мужчины уехали из Латвии в поисках денег.

    85
    2
