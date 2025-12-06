Эта европейская страна, известная своими поразительно красивыми женщинами, страдает от нехватки мужчин — что породило спрос на услугу «муж на час», при которой женщины нанимают мужчин для выполнения различных хозяйственных работ дома, пишет New York Post. Явление стало странным и современным решением для умных, одиноких женщин, отмечает также портал The Sun. Так они пишут о Латвии, сообщает LA.LV.

Острая нехватка мужчин по всей Латвии всё чаще вынуждает женщин прибегать к услугам «мужа на час», чтобы получить помощь по дому. Согласно недавно опубликованному отчёту Eurostat, в Латвии женщин на 15,5% больше, чем мужчин — это втрое превышает средний показатель по Европейскому союзу. Причём в возрастной группе старше 65 лет женщин в два раза больше, чем мужчин.

Как отмечают СМИ, в результате этого Балтийская страна оказалась в печальной демографической ситуации.

Чтобы компенсировать дефицит мужчин, многие женщины прибегают к сервисам, которые позволяют на короткое время нанять мужчину для бытовых работ. Дефицит объясняется тем, что латвийские женщины в среднем лучше образованы, имеют более крепкое здоровье и живут дольше, чем мужчины.

Хотя само название звучит двусмысленно, наблюдается настоящий бум популярности таких платформ, где женщины могут за плату нанять «золотые руки» — мастеров по сантехнике, плотницким работам, ремонту и даже установке телевизора — и всё это без неловких свиданий. Эти услуги можно заказать онлайн или по телефону.

Прибыв на место, мастера выполняют весь необходимый объём работ — красят стены, клеят обои, чинят краны, вешают карнизы и решают прочие бытовые задачи.

Почему гендерное неравенство в Латвии столь велико? Международные эксперты частично объясняют этот дисбаланс тем, что у мужчин существенно ниже ожидаемая продолжительность жизни из-за проблем со здоровьем и нездорового образа жизни, сообщает World Atlas.

«Мужчины курят примерно в три раза чаще – 31% мужчин против 10% женщин, – указывается на сайте. - У мужчин также выше риск ожирения – 62% имеют избыточный вес или ожирение, по сравнению с 57% женщин».

Среди лиц младше 30 лет мужчин больше, но уже в возрасте от 30 до 39 лет женщин почти на 3000 больше, чем мужчин. Женщины в Латвии живут в среднем на 11 лет дольше мужчин — это самая большая разница в ожидаемой продолжительности жизни среди всех стран ЕС.

LA.LV