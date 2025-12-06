Baltijas balss logotype
Больше всего активных предприятий за пределами Риги - в Лиепае 0 238

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
LETA
Изображение к статье: Больше всего активных предприятий за пределами Риги - в Лиепае
ФОТО: LETA

По данным Центрального статистического управления, в конце прошлого года самое большое количество экономически активных предприятий за пределами Риги было в Лиепае.

В конце 2024 года в стране было зарегистрировано 184 758 экономически активных предприятий. Из них 75 288 были зарегистрированы в Риге, 6096 - в Лиепае и 5005 - в Огрском крае. Во всех этих местах количество экономически активных предприятий в течение года увеличилось.

В то же время наименьшее количество экономически активных предприятий в конце прошлого года было в Вараклянах, где было зарегистрировано 279 предприятий. За год количество предприятий сократилось на четыре.

#Рига #экономика #Лиепая #статистика
