Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Канада смягчает санкции против Сирии 0 77

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Канада смягчает санкции против Сирии

Канада в пятницу смягчила санкции против Сирии, исключив её из списка государств, поддерживающих терроризм, и отменив признание боевой группировки «Hayat Tahrir al-Sham» (HTS) террористической организацией, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В декабре HTS свергла президента Сирии Башара Асада и взяла под контроль сирийское правительство.

«Эти решения не были приняты легко», – заявило Министерство иностранных дел Канады.

Как отмечается в заявлении, эти шаги «соответствуют недавним решениям, принятым нашими союзниками, включая Великобританию и США, и следуют усилиям переходного сирийского правительства по укреплению стабильности в Сирии».

Канада признала Сирию государством, поддерживающим терроризм, в 2012 году, когда репрессии режима Асада против сторонников демократии привели страну к гражданской войне.

Санкции против HTS были введены из-за связей группировки с «Аль-Каидой», однако ряд западных стран уже отменили признание HTS террористической организацией, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество с новым сирийским правительством и его президентом – бывшим джихадистом Ахмедом аш-Шараа.

Новые лидеры Сирии после прихода к власти стремятся разорвать связи с насильственным прошлым и продемонстрировать более умеренный имидж как внутри страны, так и на международной арене.

Канада, тем не менее, сохраняет санкции в отношении 56 сирийцев, включая бывших чиновников режима Асада и членов семьи Асада, сообщило Министерство иностранных дел Канады.

Читайте нас также:
#терроризм #санкции #Сирия #Канада #дипломатия #правительство #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Будущее для Украины выглядит очень мрачным» - NYT оценила успехи РФ на поле боя
Изображение к статье: Кайя Каллас отмахнулась от критики Трампа в адрес ЕС
Изображение к статье: У берегов Крита обнаружены 18 погибших на дрейфующей лодке
Изображение к статье: Не удержался - зиганул. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео