Канада в пятницу смягчила санкции против Сирии, исключив её из списка государств, поддерживающих терроризм, и отменив признание боевой группировки «Hayat Tahrir al-Sham» (HTS) террористической организацией, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В декабре HTS свергла президента Сирии Башара Асада и взяла под контроль сирийское правительство.

«Эти решения не были приняты легко», – заявило Министерство иностранных дел Канады.

Как отмечается в заявлении, эти шаги «соответствуют недавним решениям, принятым нашими союзниками, включая Великобританию и США, и следуют усилиям переходного сирийского правительства по укреплению стабильности в Сирии».

Канада признала Сирию государством, поддерживающим терроризм, в 2012 году, когда репрессии режима Асада против сторонников демократии привели страну к гражданской войне.

Санкции против HTS были введены из-за связей группировки с «Аль-Каидой», однако ряд западных стран уже отменили признание HTS террористической организацией, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество с новым сирийским правительством и его президентом – бывшим джихадистом Ахмедом аш-Шараа.

Новые лидеры Сирии после прихода к власти стремятся разорвать связи с насильственным прошлым и продемонстрировать более умеренный имидж как внутри страны, так и на международной арене.

Канада, тем не менее, сохраняет санкции в отношении 56 сирийцев, включая бывших чиновников режима Асада и членов семьи Асада, сообщило Министерство иностранных дел Канады.