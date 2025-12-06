Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему категорически нельзя мыть сырое мясо: объясняют эксперты 0 652

Люблю!
Дата публикации: 06.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: Почему категорически нельзя мыть сырое мясо: объясняют эксперты
ФОТО: pixabay

Почему категорически нельзя мыть сырое мясо перед приготовлением: окончательный ответ экспертов.

Специалисты объясняют, почему промывание сырого мяса опасно и противоречит современным пищевым стандартам Многие хозяйки до сих пор тщательно промывают мясо под краном перед тем, как его приготовить. На первый взгляд это кажется логичным, ведь вода очищает продукт. Но современные специалисты по пищевой безопасности отмечают: мыть сырое мясо крайне опасно.

Рассказываем, почему следует немедленно отказаться от этой привычки, и как правильно обрабатывать мясо перед приготовлением.

Почему ни в коем случае нельзя мыть сырое мясо перед приготовлением

Струя воды разносит бактерии по кухне. Сырое мясо может содержать опасные микроорганизмы — сальмонеллу, кампилобактер, кишечную палочку. Когда вы кладете мясо под кран, капли воды разлетаются в радиусе до полуметра. Вместе с ними по кухонным поверхностям разносятся бактерии. Даже если вы не касались мяса руками, кухня уже может быть заражена.

Мытье не уничтожает микробы, их уничтожает только высокая температура. Никакая холодная или теплая вода не способна смыть бактерии с поверхности мяса. Они крепко держатся за волокна. Единственный способ сделать продукт безопасным — это термическая обработка: варка, запекание, тушение, жарка. Температура внутри мяса должна достигать не менее 70 °C, тогда бактерии погибают.

Промывание ухудшает структуру и вкус мяса. Проникающая в верхние слои вода вымывает часть белков и соков. Это приводит к тому, что мясо после термической обработки может стать более сухим, менее ароматным и неплотным. Профессиональные повара подчеркивают, что лишняя влага мешает образованию румяной корочки, а значит ухудшает вкус блюда.

Мытье повышает риск перекрестного заражения. Даже если вы потом моете руки и раковину, микробы могут остаться на микротрещинах поверхностей или губках. Оттуда они попадают на овощи, зелень и хлеб — термически не обрабатываемые продукты. Это самая распространенная причина пищевых отравлений в быту.

Профессиональные стандарты пищевой безопасности прямо запрещают мытье мяса. Гайдлайны современных санитарных служб и рекомендации специалистов по пищевой безопасности единодушны: сырое мясо не моют. Это правило действует в ресторанах, магазинах и на производстве, ведь именно отказ от промывания значительно уменьшает количество случаев заражения.

Как правильно обращаться с сырым мясом

Чтобы приготовление было безопасным, следуйте простым рекомендациям:

  • Доставайте мясо из упаковки прямо над раковиной, не давая жидкости разбрызгиваться.

  • Промокните поверхность бумажным полотенцем, этого будет достаточно.

  • Тщательно мойте руки после контакта с сырым продуктом.

  • Используйте отдельную доску для мяса.

  • Готовьте при высокой температуре.

Читайте нас также:
#кулинария #кухня #мясо #гигиена #микробы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Быстрый ужин с куриным филе
Изображение к статье: Сколько времени микробы остаются опасными и как снизить риски заражения
Изображение к статье: Почему нельзя мыть зелень сразу после покупки
Изображение к статье: Узнайте свой цветок-талисман: что он раскрывает о характере и предназначении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео