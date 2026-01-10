Научные сотрудники Чемпенского университета (Калифорния) провели эксперимент, в котором приняли участие около 430 пар. Влюбленные должны были составлять отчеты о своих половых актах, обязательно указывая продолжительность секса и степень своей удовлетворенности.

Ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, для того, чтобы оба партнера достигли оргазма, половой акт должен длиться примерно 19 минут. При этом средняя длительность близости, по мнению сексологов, может составлять всего 12 минут. Именно такой секс специалисты считают идеальным и утверждают, что он благотворно влияет на семейную жизнь.

Польза — в регулярности

Сотрудники университета Сан-Франциско (Калифорния), провели эксперимент, чтобы выяснить, есть ли связь между процессами старения женщин и наличия у них регулярного секса. Причем американские ученые подчеркивают, что даже если это не приносит удовольствия женщине, все равно действует на ее организм самым положительным образом. Но только в том случае, если дама занимается сексом не реже двух раз в неделю.

В научном эксперименте приняли участие около 129 женщин, состоящих в браке и имеющих детей. Эксперты специально взяли кровь у добровольцев, чтобы избежать влияния субъективных факторов внешности и установили длину теломер у каждой участницы. Как утверждают ученые, именно этот показатель и является основным при определении состояния здоровья и степени старения женского организма. Сексологи учли влияние стрессов, конфликтов, наличие взаимной поддержки и удовлетворенности отношениями, однако именно регулярность секса в итоге влияла на длину теломер. Соответственно, у дам, которые имели регулярные половые связи, теломеры в крови у женщин оказались значительно длиннее, чем у других участниц опыта.

Также специалисты подчеркнули, что регулярные интимные отношения укрепляется стрессоустойчивость и оказывают благотворное влияние на иммунную систему, в результате чего происходит замедление старения женского организма.