Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки США на Иран 1 156

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки США на Иран

Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможному вмешательству США в дела Ирана, поскольку власти страны сталкиваются с крупнейшими за последние годы антиправительственными протестами, сообщили агентству Reuters три израильских источника, знакомых с ситуацией.

В последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешательством и предостерегал иранских правителей от применения силы против демонстрантов. 10 января Трамп заявил, что США "готовы помочь". По словам активистов, число погибших в ходе протестов превысило 100 человек.

Источники, присутствовавшие на израильских консультациях по вопросам безопасности в выходные, не уточнили, что на практике означает повышенная боевая готовность Израиля. В июне между Израилем и Ираном произошла 12-дневная война, и в последние дни войны США нанесли удары по иранским ядерным объектам.

10 января в ходе телефонного разговора премьер-министр Биньямин Нетаниягу и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в дела Ирана, сообщил израильский источник, присутствовавший на беседе. Американский чиновник подтвердил, что разговор состоялся, но не уточнил, какие темы обсуждались.

#Иран #США #Израиль #протесты #дипломатия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    11-го января

    Писец Израилю.Пора в Небесный Иерусалим подаваться на Украину и Европа рядом.Можно начать захватывать Земли как в Палестине...Мир же создан для евреев как пишет их священная книга ,,Тания,,😈👽🔯

    4
    2

