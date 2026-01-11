Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможному вмешательству США в дела Ирана, поскольку власти страны сталкиваются с крупнейшими за последние годы антиправительственными протестами, сообщили агентству Reuters три израильских источника, знакомых с ситуацией.

В последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешательством и предостерегал иранских правителей от применения силы против демонстрантов. 10 января Трамп заявил, что США "готовы помочь". По словам активистов, число погибших в ходе протестов превысило 100 человек.

Источники, присутствовавшие на израильских консультациях по вопросам безопасности в выходные, не уточнили, что на практике означает повышенная боевая готовность Израиля. В июне между Израилем и Ираном произошла 12-дневная война, и в последние дни войны США нанесли удары по иранским ядерным объектам.

10 января в ходе телефонного разговора премьер-министр Биньямин Нетаниягу и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в дела Ирана, сообщил израильский источник, присутствовавший на беседе. Американский чиновник подтвердил, что разговор состоялся, но не уточнил, какие темы обсуждались.