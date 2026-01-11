Baltijas balss logotype
Джеймс Милнер стал первым игроком в истории АПЛ, выходившим на поле 25 лет подряд

Спорт
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джеймс Милнер стал первым игроком в истории АПЛ, выходившим на поле 25 лет подряд

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер стал первым футболистом в истории английской премьер-лиги, которому удалось выйти на поле в матчах турнира в течение 25 лет.

40-летний хавбек принимал участие в матчах АПЛ с 2002 года. Тогда он провел шесть встреч за «Лидс».

В календарном 2025 году Милнер принял участие в 11 матчах АПЛ за «Брайтон», в составе которого выступает с лета 2023 года. В 2026-м году ветеран успел появиться на поле в двух играх — в 20-м туре с «Бернли» (2:0) и в 21-м — с «Манчестер Сити» (1:1).

Всего в сезоне-2025/26 у Милнера 12 матчей, в которых он отметился голом и результативной передачей.

Ранее игрок выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Астон Виллу» и «Ньюкасл».

Контракт Милнера истекает летом 2026 года.

#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
