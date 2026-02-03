Baltijas balss logotype
Объявлено о создании самой дорогой частной компании в мире

Бизнес
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Объявлено о создании самой дорогой частной компании в мире
ФОТО: Global Look Press

Маск объединил SpaceX с xAI.

Космическая компания Илона Маска SpaceX объявила о приобретении xAI — его же стартапа, работающего в сфере искусственного интеллекта, сообщает CNN. В результате объединения двух крупнейших компаний с ограниченным числом акционеров создается самая дорогая частная компания в мире.

Телеканал предлагает рассматривать произошедшее слияние как свидетельство того, что xAI нуждается в средствах для конкуренции в быстрорастущей области ИИ, а также как показатель важности этой технологии для будущего освоения космоса.

Как отмечалось ранее, амбиции Маска связаны с размещением центров обработки данных в космосе для выполнения сложных вычислений. «Единственное логичное решение — перенести эти ресурсоемкие разработки в место с огромными энергетическими ресурсами и пространством», — подчеркивает миллиардер.

SpaceX, выход которой на IPO планировался на начало лета, получила в прошлом году прибыль в размере 8 миллиардов долларов при выручке 15-16 миллиардов. Ожидалось привлечение до 50 миллиардов долларов при оценке компании примерно в полтора триллиона.

#космос #Илон Маск #финансы #spacex #технологии
