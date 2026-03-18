Если вы любите мясные блюда, это угощение обязательно вам понравится.

Хашламу готовят из говядины, баранины или телятины. Это сытное мясное блюдо популярно в Армении и Грузии, особенно в регионе Кахети.

В хашламе много мяса и овощей, а процесс её приготовления невероятно прост. Приправы придают блюду пряный вкус. Вы можете выбрать ароматные травы по своему вкусу из предложенного нами набора, так как некоторые специи могут не подойти вам. Рецепт был предоставлен кулинарным блогером, известным под ником lanas_diet.

Хашлама

Ингредиенты:

говядина — 1 кг;

картофель — 6-7 шт;

болгарский перец — 4 шт;

помидоры — 6 шт (600 г);

чеснок — 7–8 зубчиков;

лук — 475 г;

кориандр;

зира;

паприка;

кинза;

петрушка;

острый перец;

черный перец горошком;

пара горошин душистого перца, соль.

Приготовление:

Мясо нарезаем кусочками и обваливаем в молотых специях. Картофель очищаем и нарезаем дольками, помидоры можно очистить от кожуры, но это не обязательно; их также нарезаем на четыре части. Перец нарезаем квадратиками, а лук очищаем и нарезаем полукольцами.

В кастрюлю выкладываем: слой лука, затем мясо, снова лук, нарезанный чеснок, перец, картофель, помидоры, и повторяем, начиная с мяса.

Лучше всего использовать кастрюлю или котелок, которые можно накрыть крышкой и поставить в духовку, так как хашлама готовится именно в ней.

Накрываем крышкой и запекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 2,5 часов.

Воду добавлять не нужно, крышку в течение всего времени не открываем. Хашлама считается готовой, когда мясо станет мягким.

Если у вас нет возможности использовать духовку, готовьте хашламу на маленьком огне на плите в течение 120–150 минут. Крышку не открываем, чтобы сохранить все ароматы внутри.

Источник: 1001sovet