Государственная полиция (ГП) в одном из объединённых дел о телефонном мошенничестве установила более 170 так называемых денежных мулов и нелегальных обменщиков криптоактивов, сообщили агентству ЛЕТА в ГП.

В настоящее время полиция расследует уголовный процесс, в котором объединены 35 уголовных дел о мошенничестве, совершённом в 2023 и 2024 годах.

В ходе досудебного расследования установлено, что несколько жителей Латвии в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года обратились в полицию с заявлениями о получении мошеннических телефонных звонков от лиц, представлявшихся сотрудниками полиции и банков.

Злоумышленники, звоня жителям, сообщали, что на их имя якобы оформлены кредиты или происходят подозрительные финансовые операции, и предлагали помочь "разоблачить мошенников". Для этого потерпевших просили установить на компьютер или мобильный телефон программу удалённого доступа AnyDesk, а также войти в интернет-банк.

Таким образом мошенники пытались получить доступ к банковским данным потерпевших и добиться подтверждения операций, совершаемых злоумышленниками. Звонки носили массовый характер, при этом злоумышленники выдавали себя за сотрудников Государственной полиции и банков.

По данным фактам были возбуждены несколько уголовных процессов, которые впоследствии объединены в один.

Всего в ходе расследования установлено более 170 так называемых денежных мулов — часть из них признана подозреваемыми, часть уже передана под уголовное преследование, а некоторые уже осуждены. Также установлены и задержаны 13 операторов мошеннического колл-центра, которые совершали звонки, похитив у жителей Латвии около 2 миллионов евро.

В настоящее время в рамках уголовного процесса наложен арест на денежные средства в размере 829 650 евро.

Расследование также показало, что с 2023 года в Латвии действовала международная организованная преступная группа, занимавшаяся легализацией преступно полученных средств в странах Европейского союза. Деятельность группы была связана с телефонным мошенничеством против граждан ЕС, в том числе жителей Латвии. Участники группы также подыскивали людей, согласных выступать в роли так называемых денежных мулов.

В сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии в 2024 году в Германии был задержан лидер этой организованной преступной группы, который впоследствии был осуждён в Эстонии.

В Латвии задержаны три участника этой группы, каждому из которых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Также собран достаточный объём доказательств против нелегального обменщика криптоактивов, которому назначено наказание в виде лишения свободы сроком более шести лет. Ещё два участника после задержаний других членов группы в ЕС скрылись на Украине.

В свою очередь, 12 марта этого года Государственная полиция в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины, Евроюстом и прокуратурой Латвии задержала в Ивано-Франковске двух скрывшихся на Украине участников этой организованной преступной группы. Эти лица признаны подозреваемыми в легализации преступно полученных средств в составе организованной группы. В ходе проведённых процессуальных действий изъяты два ноутбука и четыре мобильных телефона, а также получены другие доказательства, имеющие значение для расследования.

Расследование по уголовному делу продолжается.