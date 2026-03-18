Газета утверждает, что президент США и глава Центрального командования Пентагона отговаривали Тель-Авив от ударов по крупным нефтяным цистернам под Тегераном, но их проигнорировали.

Администрация президента США Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику через блокирование Ормузского пролива. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на американских и израильских чиновников.

В публикации отмечается, что лишь на второй неделе войны администрация Трампа оценила, что готовность и способность Ирана подорвать мировую экономику, оказались выше, чем предполагали американские официальные лица. Тоже самое касается и возможности Тегерана расширить войну на весь регион.

По данным газеты, в конце февраля высокопоставленные чиновники Израиля заявили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о вероятности возникновения антиправительственных протестов в Иране. Предполагалось, что они начнутся, если первый удар по стране увенчается успехом и приведет к ликвидации большей части иранских сил безопасности, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Издание отмечает, что Нетаньяху, судя по всему, смог убедить в этом и Трампа.

Помимо этого, как сообщает газета, Трамп и глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер отговаривали Тель-Авив от ударов по крупным нефтяным цистернам под Тегераном. Они опасались, что атака может спровоцировать иранцев на ответные удары по другим энергетическим целям в регионе.

«Нетаньяху проигнорировал этот совет», - говорится в публикации.

Уточняется, что Израиль нанес удар по хранилищам неделю назад в субботу. Это вызвало масштабные пожары и первый скачок цен на нефть. В Вашингтоне убедились, что израильский лидер хотел увидеть «драматические сцены», когда Тегеран будет окутан «черным дымом разрушения». По словам одного из чиновников Белого дома, Израиль считал, что горящие резервуары якобы приведут к внутреннему хаосу в руководстве Ирана.

Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор Али Мохаммад Наини заявил, что руководство США думает о том, как закончить конфликт с Ираном. По его мнению, в Вашингтоне рассчитывали, что за счет гибели Али Хаменеи получится довести Иран до «политического распада». А сам конфликт, как предполагали американцы, будет «ограниченным и краткосрочным», и не распространится на весь Ближний Восток.