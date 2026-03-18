Строительство или ремонт дома редко бывает простым процессом, однако правильные материалы, инструменты и знания помогают сэкономить не только время, но и средства. С 26 по 29 марта на крупнейшей в Прибалтике строительной выставке Māja 2026 на Кипсале каждый, кто планирует ремонт, строительство или модернизацию, найдет все необходимое, чтобы успешно подготовиться к своему будущему или уже начатому проекту.

От фундамента до фасада

В выставке принимают участие почти 300 компаний из восьми стран, что позволяет в одном месте сравнить все необходимое для полного цикла строительства. В двух залах и на обширной открытой площадке будет представлен разнообразный ассортимент – от ручных инструментов, крепежа и сухих смесей до энергоэффективных строительных материалов и кровельных покрытий. Это идеальное место, где можно получить профессиональные советы по выбору материалов, чтобы работа шла гладко и без серьезных ошибок. Узнайте больше о предложениях участников здесь: ej.uz/maja26kat

Современные и быстрые решения готовых домов

С каждым годом растет интерес к быстровозводимому жилью, поэтому в этом году на выставке будут представлены проекты готовых домов от различных производителей. Посетители смогут сравнить решения для модульных, деревянных каркасных и панельных домов от таких компаний, как AlpineSIP, Eko modulis, Timbero Latvia, Somu māja и других. Некоторые из домов можно будет сразу же осмотреть прямо на Кипсале. Кроме того, каждый желающий сможет проконсультироваться по поводу различных типов жилья, цен и процессов строительства.

Комфорт и уют: от сауны до умного интерьера

Ощущение дома создают не только стены и крыша, но и обстановка, в которой мы чувствуем себя уютно, безопасно и комфортно. Именно такие решения — как для создания уюта внутри помещений, так и на открытом воздухе – предложат участники выставки: от саун и частных спортивных залов до отделочных материалов, выбора мебели, что придаст уникальный характер любой среде или территории.

Профессиональное оборудование для эффективной работы

Качественный результат начинается с правильного оборудования. В ассортименте выставки все необходимое найдут как профессионалы, так и те, кто занимается ремонтом самостоятельно. Специалисты таких компаний, как Dtools, Gitanas tehniskais nodrošinājums и Instro, представят на выставке новейшие и наиболее признанные инструменты и технику, чтобы каждый рабочий час был максимально продуктивным и безопасным.

Разумные решения для покупки жилья и обеспечения безопасности

Чтобы строительные планы были надежными в том числе с финансовой точки зрения, на выставке можно будет посетить стенд банка Luminor, где специалисты расскажут о программах поддержки и других важных аспектах приобретения жилья. В свою очередь, по вопросам защиты собственности и инвестиций проконсультируют профессионалы в области страхования из компании ERGO. Также можно будет узнать о возможностях реновации, которые помогают повысить стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе.

Новости в сфере управления многоквартирными домами

27 марта Латвийская ассоциация управляющих жилыми домами и Министерство экономики приглашают управляющих жилыми домами и владельцев квартир посетить семинар «Актуальные вопросы управления многоквартирными домами». В ходе мероприятия пройдет дискуссия об актуальных темах обслуживания, европейских инициативах ценообразования недвижимости, с учетом политических направлений и возможных решений в Латвии. Также будут рассмотрены практические вопросы – требования к верификации счетчиков, управление опасным оборудованием и создание безопасных энергосистем зданий в контексте будущих вызовов.

Тенденции рынка покупки недвижимости

26 марта банк Luminor приглашает на встречу с экспертами и дискуссию «Собственное жилье 2026: рыночные тенденции, процентные ставки, цены и что мы можем себе позволить», которая состоится в конференц-зале № 1. В ходе встречи будут представлены последние данные банка и результаты исследования населения, позволяющие составить портрет покупателя жилья – какую недвижимость выбирают жители в настоящее время, готовы ли они перейти от статуса арендатора к статусу владельца, сколько готовы за это заплатить и с какими трудностями сталкиваются. Зарегистрируйтесь здесь.

Повышение энергоэффективности многоквартирных домов

Если вы хотите улучшить качество жизни в своем многоквартирном доме и снизить расходы на отопление, то 27 марта на выставке Māja 2026 в конференц-зале № 1 состоится семинар Рижского энергетического агентства, посвященный повышению энергоэффективности многоквартирных домов, вопросам финансирования и ходу реновации. Посетители выставки смогут узнать и получить ответы от профессионалов отрасли о процессе реновации и улучшении энергоэффективности.

Программа Māja 2026: www.bt1.lv/maja1/program.php

Список участников выставки: www.bt1.lv/maja1/catalogue.php

Выставка пройдет:

26-28 марта 10.00–18.00

29 марта 10.00–17.00

Подробнее: Izstademaja.lv

