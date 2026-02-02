Сборная Испании обыграла команду Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2026 по мини-футболу — 4:0. Встреча прошла в Любляне.

Испанцы вышли в четвертьфинал с первого места группы «С» (+3=0-0), где победили белорусов (2:0).

В полуфинале Испания сразится с Хорватией, которая была сильнее Армении (3:0). Другую пару полуфиналистов составили французы и португальцы.

Испания — Италия — 4:0

Голы: 1:0 — Кортес (11.03). 2:0 — Перес (19.09). 3:0 — Перес (25.03). 4:0 — Мотта (35.58, автогол).