Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

EURO-2026. Сборная Испании «всухую» победила итальянцев и вышла в полуфинал 0 234

Спорт
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: EURO-2026. Сборная Испании «всухую» победила итальянцев и вышла в полуфинал

Сборная Испании обыграла команду Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2026 по мини-футболу — 4:0. Встреча прошла в Любляне.

Испанцы вышли в четвертьфинал с первого места группы «С» (+3=0-0), где победили белорусов (2:0).

В полуфинале Испания сразится с Хорватией, которая была сильнее Армении (3:0). Другую пару полуфиналистов составили французы и португальцы.

Испания — Италия — 4:0

Голы: 1:0 — Кортес (11.03). 2:0 — Перес (19.09). 3:0 — Перес (25.03). 4:0 — Мотта (35.58, автогол).

Читайте нас также:
#футбол #Италия #Испания #спорт #чемпионат Европы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В олимпийской деревне повреждены десятки санитарных помещений
Изображение к статье: Бобслеист Грантиньш не выступит на Олимпиаде из-за травмы
Изображение к статье: «Уорриорз» обменяли Порзиньгиса
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео