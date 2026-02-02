Американский фигурист Илья Малинин заявил, что будет носить на олимпиаде шнурки, подаренные ему хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, сообщает журналист CBC Девин Эру.

21-летний спортсмен в понедельник вышел на тренировку в коньках с желто-золотыми шнурками. Такие же носит Овечкин. После занятия двукратный чемпион мира заявил, что получил шнурки в подарок от хоккеиста.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля, при этом соревнования по некоторым видам спорта стартуют 4 и 5 февраля. Завершится Олимпиада 22 февраля.