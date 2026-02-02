Baltijas balss logotype
Фигурист Малинин будет носить на Олимпиаде шнурки, которые ему подарил Овечкин 0 255

Спорт
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фигурист Малинин будет носить на Олимпиаде шнурки, которые ему подарил Овечкин

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что будет носить на олимпиаде шнурки, подаренные ему хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, сообщает журналист CBC Девин Эру.

21-летний спортсмен в понедельник вышел на тренировку в коньках с желто-золотыми шнурками. Такие же носит Овечкин. После занятия двукратный чемпион мира заявил, что получил шнурки в подарок от хоккеиста.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля, при этом соревнования по некоторым видам спорта стартуют 4 и 5 февраля. Завершится Олимпиада 22 февраля.

#олимпиада #хоккей #фигурное катание #Александр Овечкин #спорт
