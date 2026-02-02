Белинда Бенчич из Швейцарии и Элина Свитолина из Украины вошли в историю как первые теннисистки, которые одновременно попали в топ-10 рейтинга ВTA после рождения детей. В обновленной классификации Бенчич занимает девятую строчку, Свитолина — 10-ю.

Бенчич 28 лет, она родила дочь Беллу в апреле 2024 года. Свитолиной 31 год, она стала мамой ранее — в октябре 2022 года: воспитывает дочь Скай вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

На недавно завершившемся Открытом чемпионате Австралии-2026 Свитолина смогла дойти до полуфинала, тогда как Бенчич завершила выступление во втором раунде.

За последние 12 месяцев швейцарка выиграла два титула на турнирах серии ВTA-500, а украинка занесла в актив две победы на соревнованиях категории ВTA-250.