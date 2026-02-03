Baltijas balss logotype
Ямаль: «Надеюсь, смогу остаться в «Барселоне» на всю жизнь» 0 129

Спорт
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ямаль: «Надеюсь, смогу остаться в «Барселоне» на всю жизнь»

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что хочет провести всю карьеру в каталонском клубе.

Футболист выступает за основную команду сине-гранатовых с 2023 года.

«Надеюсь, смогу остаться здесь на всю жизнь, буду наслаждаться каждым днем, в лучшем клубе и в лучшем городе мира», — приводит Mundo Deportivo слова Ямаля.

Вместе с «Барселоной» Ямаль стал двукратным чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании и дважды — Суперкубок страны. 18-летний вингер провел 134 матча за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 47 результативными передачами.

#футбол #Испания #спорт #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
